Zasłużony spokój na wakacjach. Nebula od Zyxel Networks rozwiązuje problem nadzoru nad siecią firmową

Co mają zrobić, jeśli nie są pewni, czy wyznaczona osoba, która pozostaje na posterunku, ma wystarczające doświadczenie w zarządzaniu siecią? Czy poradzi sobie w kryzysowej sytuacji i będzie wiedziała, jak wykryć ewentualne problemy lub naruszenia bezpieczeństwa? Takie wątpliwości z pewnością nie sprzyjają spokojnemu wypoczynkowi.

Swoboda zdalnego dozoru i wsparcie dla zespołu

Platforma chmurowa Nebula od Zyxel Networks skutecznie rozwiązuje powyższy dylemat. Dzięki niej fizyczna obecność administratora w firmie przestaje być koniecznością. Za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu w smartfonie, laptopie lub tablecie można w czasie rzeczywistym monitorować stan sieci oraz modyfikować konfigurację ekosystemu z pomocą Nebula Control Center.

System automatycznych powiadomień eliminuje potrzebę ciągłego patrzenia w ekran. Nebula sama daje znać, gdy pojawi się problem. To także ogromny komfort psychiczny dla zastępcy w biurze. Osoba wyznaczona do opieki nad siecią nie czuje się pozostawiona sama sobie. Wie, że w razie awarii zawsze może liczyć na zdalną pomoc.

Nebula Cloud jako most do profesjonalnych usług

Jeśli nie ma komu w firmie powierzyć zastępstwa, Nebula stanowi idealne narzędzie do współpracy z dostawcami usług zarządzanych (MSP). Tacy partnerzy wykorzystują platformę do sprawnego monitorowania sieci wielu klientów jednocześnie.

Dla firmy oznacza to całkowitą rezygnację z martwienia się o sieć – nie tylko podczas letniego urlopu, ale przez cały rok.

Budowa spójnego ekosystemu sieciowego

Aby w pełni wykorzystać zalety zarządzania w chmurze, wymagane jest zastosowanie kompatybilnego sprzętu Zyxel Networks. Jak podaje firma, tylko połączenie punktów dostępowych WiFi, zapór sieciowych oraz przełączników w jeden spójny system zapewnia pełny wgląd i kontrolę nad ruchem w sieci.

Portfolio Zyxel zostało zaprojektowane tak, aby idealnie odpowiadać potrzebom i budżetom sektora MŚP (SMB). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach wdrożenia, skontaktuj się z naszym lokalnym partnerem handlowym lub bezpośrednio z nami – informuje Zyxel Networks.