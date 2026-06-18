Zyxel Networks wprowadza na rynek trzy modele AP. Pomogą dostawcom usług zarządzanych zdobyć rosnący rynek rozwiązań zewnętrznych
Wzmocnione urządzenia zostały zaprojektowane, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na szybkie i niezawodne sieci WiFi, które sprawdzają się w trudnych warunkach. Dedykowane urządzenie bezprzewodowe typu punkt-punkt zapewnia łączność do 5 km w standardowej konfiguracji.
2026-06-18, 11:08

Zapotrzebowanie na niezawodną przepustowość w trudnych warunkach

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, zaprezentował trzy nowe modele w swojej ofercie wytrzymałych, zewnętrznych punktów dostępowych. Mają pomóc partnerom, którzy są dostawcami usług zarządzanych (MSP), sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na szybką i niezawodną przepustowość w trudnych warunkach.

Te trzy urządzenia zostały zaprojektowane do użytku w dużych obiektach przemysłowych lub półprzemysłowych, mniejszych firmach i domach, a także wszędzie tam, gdzie łączność bezprzewodowa musi dotrzeć do miejsc znacznie oddalonych od głównego obszaru zasięgu. Wszystkimi można zarządzać za pomocą platformy chmurowej Zyxel Networks: Nebula, co ułatwia partnerom MSP ich wdrażanie, a następnie monitorowanie i optymalizację wydajności sieci WiFi dla klientów.

Model WBE665S zapewnia niezwykle płynny i niezawodny zasięg WiFi 7 w konstrukcji odpornej na warunki atmosferyczne. Natomiast modele NWA55AX PRO i PTP idealnie nadają się do mniejszych przestrzeni zewnętrznych i przemysłowych, lokali gastronomicznych, takich jak kawiarnie, bary i restauracje, oraz do domów prywatnych.

Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska, powiedział: W dzisiejszym, w pełni połączonym świecie kluczowe dla firm jest zapewnienie niezawodnej łączności bezprzewodowej, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Dzięki nowym produktom w naszej ofercie dostawcy usług zarządzanych mogą skupić się na potencjalnie obiecujących i szybko rozwijających się obszarach rynku oraz zaoferować wydajność klasy korporacyjnej w cenach dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również  łatwe zarządzanie za pośrednictwem platformy Nebula.

Po lewej stronie znajduje się duże logo Zyxel Networks oraz napis „Outdoor wirelesss. Engineered to perform. Introducing the NWA55AX PTP | NWA55AX PRO | WBE665S”. Po prawej stronie, na tle stadionu i kurortu z palmą, przedstawiono białe, nowoczesne urządzenia sieciowe przeznaczone do montażu na zewnątrz budynków.

Co potrafią nowe modele wzmocnionych punktów dostępowych Zyxel Networks?

  • WBE665S to punkt dostępowy WiFi 7 z inteligentną anteną, który może wykorzystywać pasmo 6 GHz w celu zapewnienia ultraszybkiej łączności i zoptymalizowanej wydajności. Urządzenie ma stopień ochrony IP67, może pracować w ekstremalnych temperaturach (od -40˚C do 70˚C) oraz jest odporne na kurz i wodę. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych, magazynów, stadionów, kampusów edukacyjnych i miejskich sieci WiFi, gdy tylko odpowiednie organy regulacyjne zezwolą na wykorzystanie pasma 6 GHz na zewnątrz.

  • Model NWA55AX PRO zapewnia prędkości multigigabitowe WiFi 6, sięgające nawet AX3000. Gwarantuje responsywny i niezawodny dostęp zewnętrzny, który jest jednocześnie przystępny cenowo. Urządzenie ma stopień ochrony IP55, co zapewnia niezawodną i odporną na warunki atmosferyczne codzienną pracę w mniejszych obiektach przemysłowych oraz kampusach. Sprawdzi się także w przypadku firm lub osób pracujących w domu, które potrzebują rozszerzonego zasięgu.
  • Rozwiązanie NWA55AX PTP to zestaw sparowanych punktów dostępowych typu punkt-punkt, które zapewniają bezpośrednie połączenie na odległości do 5 km. Urządzenie to jest odpowiedzią na szybko rozwijający się rynek wzmocnionych punktów dostępowych, zdolnych do obsługi szybkich i niezawodnych połączeń zewnętrznych. Idealnie nadaje się do kampusów edukacyjnych, stadionów i miejsc wydarzeń, ośrodków wypoczynkowych oraz obszarów publicznych, takich jak dworce kolejowe czy lotniska.

Punkty dostępowe NWA55AX PRO i PTP pojawią się w regionie EMEA w trzecim kwartale 2026 roku. Model WBE665S jest już dostępny w całej Europie, jednak klienci powinni mieć świadomość, że obsługa częstotliwości 6 GHz będzie zależała od lokalnych przepisów.

KONTAKT / AUTOR
Maciej Gaździcki
SEO & Content Copywriter
2moro
ZAŁĄCZNIKI
zyxel-networks-new-outdoor-aps-june-2026-en-1200x628-logo.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Zyxel Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.