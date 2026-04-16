Zyxel Networks Polska zaprasza na webinar: Zabezpieczenie sieci zgodnie z Dyrektywą NIS2
Polski oddział Zyxel Networks zaprasza webinar, podczas którego przedstawi praktyczne podejście do implementacji wymagań ustawowych w oparciu o swoje rozwiązania.
2026-04-16, 14:15
Wdrażanie środków cyberbezpieczeństwa
Zyxel Networks Polska zaprasza 29 kwietnia na kolejny webinar. Tym razem poświęcony będzie wdrażaniu cyberbezpieczeństwa zgodnie z najlepszymi praktykami, spełniającymi wymogi unijnej dyrektywy NIS2. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się o zarządzaniu podatnościami i aktualizacjami, zdalnym dostępie i segmentacji sieci, a także licencjach zabezpieczających i wysokiej dostępności. Dodatkowo będzie na nich czekała specjalna promocja związana z rozwiązaniami Zyxel Networks.
Webinar poprowadzi Aleksander Styś - VAR Account Manager, Zyxel Networks Polska.
Początek o godzinie 11. Zapisywać można się pod tym linkiem: https://events.zyxel.eu/pl-webinar-zabezpieczenie-sieci-zyxel-29/04/2026?
Maciej Gaździcki
