Zyxel Networks wprowadza wzmocniony punkt dostępowy WiFi 7 dla trudnych warunków przemysłowych
Nowy model WBE665S poszerza możliwości dostawców usług zarządzanych (MSP) i instalatorów. Zapewnia łączność o dużej przepustowości oraz zarządzanie siecią oparte na sztucznej inteligencji w wymagających wdrożeniach.
2026-04-07, 12:45

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosił wprowadzenie na rynek wzmocnionego (rugged), 12-strumieniowego punktu dostępowego WiFi 7 BE22000 Triple-Radio NebulaFlex Pro WBE665S. Nowe rozwiązanie daje dostawcom usług zarządzanych (MSP) i instalatorom możliwość zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną łączność bezprzewodową w środowiskach przemysłowych i trudnych warunkach.

Łącząc wytrzymałą, odporną na warunki atmosferyczne konstrukcję o stopniu ochrony IP67 z zarządzaniem w chmurze opartym na sztucznej inteligencji, model WBE665S został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych instalatorach wdrażających sieci w wymagających lokalizacjach.

W magazynach i dystrybucji, produkcji, chłodniach, dużych sklepach detalicznych i innych sektorach sieć WiFi jest obecnie rozszerzana na obszary, które kiedyś uważano za zbyt trudne do obsługi przez łączność bezprzewodową. Wózki widłowe są wyposażone w podłączone tablety, czujniki IoT śledzą ruch przesyłek i towarów, a ręczne skanery kodów kreskowych służą do zwiększania wydajności i dokładności. W tych środowiskach często występują zagrożenia, takie jak skrajne temperatury, wilgotność i kurz, a przerwy w połączeniu, przestoje i awarie sprzętu mogą zakłócać działanie.

Niezawodne WiFi 7 stworzone z myślą o wymagających środowiskach

Model WBE665S radzi sobie z tymi wyzwaniami dzięki potężnemu połączeniu wydajności WiFi 7, wytrzymałej konstrukcji i elastycznego zarządzania w chmurze. Zapewnia stabilną, nieprzerwaną łączność bezprzewodową we wdrożeniach o znaczeniu krytycznym.

Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska, stwierdził: Wraz ze wzrostem wykorzystania sieci WiFi w obszarach wymagających znacznie większej odporności niż tradycyjne przestrzenie biurowe, pojawia się znacząca szansa dla naszych MSP i instalatorów. Model WBE665S został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić dobrą, niezawodną łączność, która będzie działać równie dobrze w trudniejszych warunkach. Gwarantuje wydajność, trwałość i inteligentne zarządzanie wymagane w trudnych środowiskach. Pomaga naszym partnerom spełniać wymagania klientów i otwierać nowy potencjał biznesowy w tym rozwijającym się obszarze rynku.

Najważniejsze cechy modelu WBE665S

  • Architektura WiFi 7 z 12 strumieniami: konstrukcja z trzema modułami radiowymi zapewnia przepustowość do 22 Gb/s dzięki technologii Multi-Link Operation (MLO), obsługując wdrożenia o dużej gęstości, gdzie prędkość i niskie opóźnienia mają kluczowe znaczenie.
  • Inteligentna antena sektorowa: zintegrowana, ultraszerokokątna antena o kącie 120 stopni skupia energię RF na podłączonych urządzeniach, zwiększając efektywność zasięgu i minimalizując zakłócenia.
  • Wytrzymałość klasy przemysłowej: obudowa o stopniu ochrony IP67 zapewnia ochronę przed pyłem i wodą podczas pracy w temperaturach od - 40°C do 70°C, dzięki czemu urządzenie nadaje się do zastosowań w chłodniach i instalacjach zewnętrznych.
  • Podwójne łącza uplink 10 GbE: szybki port światłowodowy obsługuje wdrożenia na odległość ponad 100 metrów, a opcjonalny port Ethernet 10 GbE PoE++ umożliwia instalacje na krótszych odcinkach.

Przezroczysta obudowa punktu dostępowego Zyxel WBE665S, ukazująca wewnętrzne układy elektroniczne i płytę główną, umieszczona nad pofałdowaną, czarną strukturą przypominającą skały lub ciemną materię. Poniżej znajduje się tekst: "Rugged WiFi 7 strength. Intelligent performance. BE22000 IP67-rated WiFi 7 access point | WBE665S".

Zarządzanie siecią i bezpieczeństwo oparte na sztucznej inteligencji

Efektywne zarządzanie sieciami klientów i zapewnienie ich bezpieczeństwa może stanowić znaczne obciążenie dla zasobów MSP WBE665S łagodzi ten problem dzięki integracji z platformą Zyxel Networks Nebula, która upraszcza wdrażanie i obsługę.

  • Zarządzanie NebulaFlex Pro: oferuje trzy tryby zarządzaniaw chmurze, za pomocą kontrolera lub w trybie autonomicznym – co zapewnia pełną elastyczność wdrożenia.
  • Zarządzanie w chmurze Nebula: zapewnia scentralizowaną kontrolę nad sieciami bezprzewodowymi, przełącznikami, bramami bezpieczeństwa i urządzeniami FWA za pośrednictwem jednego interfejsu z podglądem w czasie rzeczywistym.
  • Optymalizacja oparta na sztucznej inteligencji: narzędzia Nebula WiFi Aid i Wireless Health automatycznie wykrywają problemy i dostosowują ustawienia w celu poprawy wydajności, pomagając MSP ograniczyć liczbę wizyt serwisowych.
  • Zabezpieczenia klasy korporacyjnej: obsługa Secure WiFi, Connect and Protect Plus, uwierzytelniania DPPSK oraz dostępu bez hasła pomaga chronić zarówno usługi WiFi, jak i konta administratorów.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://www.zyxel.com/pl/pl/products/wireless/be22000-12-stream-wifi-7-triple-radio-nebulaflex-pro-ruggedized-access-point-wbe665s

