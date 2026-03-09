Zyxel Networks rozszerza ofertę produktów zgodnych z OpenWiFi o cztery punkty dostępowe WiFi 7 dla ISP
Dzięki wydajności WiFi 7 opartej na otwartych standardach dostawcy usług mogą przełamać monopol producentów i szybciej wdrażać innowacje.
2026-03-09, 09:07

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, poinformował dzisiaj, że cztery z jego punktów dostępowych WiFi 7 są teraz kompatybilne z OpenWiFi. Integracja ta daje dostawcom usług internetowych (ISP) nowe, potężne narzędzie wdrażania otwartych, interoperacyjnych i elastycznych usług bezprzewodowych. Zapewnia w ten sposób ich abonentom pełną wydajność WiFi 7 klasy biznesowej.

Szara ściana, po lewej w górnym rogu logo Zyxel Networks, poniżej napis po angielsku: "Punkty dostępowe WiFi 7 kompatybilne z OpenWiFi; po prawej cztery punkty dostępowe Zyxel

Wydajność WiFi 7 bez uzależnienia od jednego dostawcy

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem abonentów na szybsze i bardziej niezawodne WiFi, dostawcy usług internetowych są coraz bardziej krępowani przez zamknięte ekosystemy, które utrudniają elastyczność, interoperacyjność i długoterminową skalowalność.

Punkty dostępowe Zyxel Networks obsługujące OpenWiFi łączą wydajność WiFi 7 z zasadami otwartej sieci. Pomoże to dostawcom usług internetowych poprawić satysfakcję abonentów, a jednocześnie zachować pełną kontrolę nad architekturą usług dzięki poniższym rozwiązaniom.

  • Wszechstronne opcje wdrożenia: modele do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, od podstawowego modelu BE5100 z dwoma radiami do ultraszybkiego modelu BE12300 z trzema, w tym NWA50BE, NWA55BE, NWA130BE i NWA210BE, umożliwiające dostawcom usług internetowych obsługę różnorodnych środowisk (budownictwo wielorodzinne, przestrzenie coworkingowe, biura i hotele).
  • Pionierska w branży konstrukcja RF-First: zaprojektowana z myślą o eliminacji zakłóceń tam, gdzie wydajność ma największe znaczenie, minimalizuje zakłócenia z sąsiednich kanałów i pobliskich sieci komórkowych 4G/5G. Prostokątna obudowa modeli NWA210BE i NWA130BE daje więcej miejsca na doskonałą izolację anteny. Zapewnia wyższy stosunek sygnału do szumu i bardziej stabilny zasięg.

Zachowaj konkurencyjność dzięki wyróżniającym się usługom 

 Dzięki dostarczaniu niezależnych od producentów, otwartych sieci WiFi, Zyxel Networks pomaga dostawcom usług internetowych uzyskać kluczowe korzyści operacyjne i biznesowe. To m.in.:

  • Zmniejszona zależność od producentów: standaryzowany sprzęt WiFi pozwala ISP łączyć i dopasowywać interoperacyjny sprzęt i oprogramowanie od różnych producentów. Obniża w ten sposób nakłady inwestycyjne (CapEx) związane z wdrożeniami na dużą skalę i upraszcza przyszłą ekspansję, bez konieczności przeprowadzania zakłócającej pracę kosztownej wymiany całej infrastruktury.
  • Szybsze wprowadzanie innowacji: oprogramowanie open-source, rozwijane przez społeczność, umożliwia głębszą personalizację. Pomaga dostawcom usług internetowych dostosować usługi WiFi i wyróżnić się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

ISP potrzebują swobody w tworzeniu innowacji bez ograniczeń ze strony zamkniętych ekosystemówpowiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. - Dzięki dostosowaniu naszych punktów dostępowych WiFi 7 do standardu OpenWiFi, dajemy dostawcom usług wydajność, której oczekują ich abonenci. Jednocześnie zapewniamy im otwartość, elastyczność i skalowalność niezbędne do rozwoju ich działalności.

Wybrane modele z portfolio punktów dostępowych Zyxel Networks będą również obsługiwać OpenWrt, otwarty system operacyjny typu wbudowanego, który dodatkowo rozszerza możliwości dostosowywania.

Więcej informacji:  https://community.zyxel.com/en/discussion/32423

