Zyxel Networks z tytułem Championa w najnowszym badaniu bezpieczeństwa techconsult w kategorii zapór sieciowych i VPN

Zyxel kolejny raz Championem

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosił dzisiaj, że jego rozwiązania z zakresu zapór sieciowych i VPN po raz kolejny otrzymały status Championa w badaniu Professional User Rating (PUR). Obejmuje ono rozwiązania bezpieczeństwa i jest przeprowadzane przez techconsult. To renomowana niezależna niemiecka organizacja badawczo-analityczna, która jest częścią Heise Group.

W badaniu techconsult Professional User Rating: Security Solutions 2026 wzięło udział ponad 4400 ekspertów ds. bezpieczeństwa, którzy reprezentowali użytkowników końcowych. Aby uzyskać tytuł techconsult Champion, produkty muszą zdobyć wysokie noty zarówno w kategorii Solution Excellence, jak i Company Excellence.

Zyxel Networks otrzymał najwyższą ocenę spośród wszystkich dostawców wyłonionych w kategorii zapór sieciowych, w której status Championa uzyskało 10 firm. Z kolei w kategorii VPN znalazł się w pierwszej dwójce spośród 6 dostawców uznanych za Championów.

W raporcie dotyczącym zapór sieciowych firma Zyxel Networks uplasowała się przed wszystkimi pozostałymi uczestnikami pod względem łatwości użytkowania oraz lojalności wobec produktu i rekomendacji. Otrzymała również najwyższą ocenę pod względem satysfakcji ze współpracy z dostawcą i jako partner handlowy. Jej rozwiązania VPN uzyskały najwyższe noty za łatwość obsługi oraz wysokie oceny za funkcjonalność, lojalność wobec produktu i rekomendacje. W rankingu dostawców VPN firma zajęła pierwsze miejsce pod względem serwisu i wsparcia oraz informacji, doradztwa i szkoleń.

Cieszy, że klienci polecają z własnej inicjatywy ofertę cyberbezpieczeństwa

Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska, stwierdził: Uznanie Zyxel Networks za Championa, zarówno w kategorii zapór sieciowych, jak i rozwiązań VPN w raporcie techconsult PUR Security Solutions, potwierdza rzeczywistą siłę naszych produktów. Jest to jasny sygnał dla klientów, że Zyxel Networks nie tylko zapewnia skuteczną ochronę, ale także wyróżnia się jako lider bezpieczeństwa sieci MŚP, śmiało konkurując z największymi graczami na rynku. Tytuł najlepszego producenta zapór sieciowych to dla nas naprawdę znaczące osiągnięcie. Szczególnie cieszy fakt, że nasze rozwiązania uzyskały tak wysoką ocenę za łatwość obsługi, a klienci z własnej inicjatywy polecają naszą ofertę cyberbezpieczeństwa. To wyraźne potwierdzenie, że Zyxel Networks jest obecnie postrzegany jako prawdziwa potęga w dziedzinie security.

Badanie przeprowadzone przez firmę techconsult jest szczególnie cenne, ponieważ jest całkowicie niezależne i oparte na opiniach użytkowników. Nasza regularna obecność wśród czołowych graczy w tych corocznych raportach pokazuje, że konsekwentne, innowacyjne i zorientowane na klienta podejście Zyxel Networks do badań oraz rozwoju produktów nadal przynosi doskonałe wyniki – dodał Ogłoziński.

Raphael Napieralski, analityk w techconsult, wyjaśnia: Zapory sieciowe i rozwiązania VPN mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa organizacji. Ważne jest, aby były one doskonałe pod względem technicznym, łatwe we wdrożeniu i obsłudze oraz zapewniały odpowiednie wsparcie ze strony dostawcy. Osiągnięcie statusu Championa w najnowszym badaniu techconsult PUR pokazuje, że firma Zyxel Networks zapewnia wyjątkową ochronę, łatwość obsługi i innowacyjność swoich rozwiązań VPN. Świadczy doskonałe usługi i osiąga wysoki poziom satysfakcji klientów.

Zyxel Networks w zestawieniu PUR Diamond

Dostawcy są przedstawieni w zestawieniu PUR Diamond, które obrazuje pozycję w rankingu według ocen wystawionych przez klientów zarówno produktom, jak i usługom. Badanie opiera się na takich kryteriach, jak wydajność, funkcjonalność, przyjazność dla użytkownika, zadowolenie klientów i inne możliwości. Uwzględniani są tylko dostawcy, którzy otrzymali wystarczającą liczbę pozytywnych opinii. W rankingu techconsult PUR Diamond 2026 znalazło się 23 dostawców w kategorii zapór sieciowych i 21 dostawców w kategorii VPN.

O firmie techconsult

Założona ponad 30 lat temu firma techconsult jest specjalistyczną firmą badawczo-analityczną, która przeprowadza rocznie ponad 35 000 wywiadów z decydentami biznesowymi i technologicznymi. Wspiera organizacje (użytkowników końcowych) w procesach zakupowych i planowaniu strategicznym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.techconsult.de.