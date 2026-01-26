Zapora sieciowa USG FLEX 50HP Zyxel Networks zdobyła nagrodę Taiwan Excellence Award za innowacyjność w dziedzinie bezpieczeństwa

Firma Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosiła, że jej zapora sieciowa USG FLEX 50HP została uhonorowana prestiżową nagrodą Taiwan Excellence Award 2026. To najnowsze wyróżnienie sprawia, że łączna liczba nagród Taiwan Excellence Award zdobytych przez grupę Zyxel przekroczyła 100, co podkreśla jej długoletnie zaangażowanie w innowacje.

Nagrody Taiwan Excellence Awards, wręczone 26 listopada w Tajpej, są wyrazem uznania dla produktów, które tworzą nową wartość dzięki innowacyjności. Nagrody te, ustanowione przez Ministerstwo Gospodarki w 1993 r., przyznano w ubiegłym roku prawie 1000 zgłoszeniom, które oceniono pod kątem osiągnięć w zakresie badań i rozwoju, projektowania, jakości i marketingu. Wyróżniono tylko 336 z nich.

Wypełnianie długotrwałej luki w zarządzaniu bezpieczeństwem sieci

Zapora sieciowa USG FLEX 50HP łączy chmurę i infrastrukturę lokalną w jedno spójne rozwiązanie. Jest to możliwe dzięki wiodącej w branży funkcji Smart Sync, która synchronizuje zasady bezpieczeństwa, obiekty sieciowe i ustawienia wysokiej dostępności na obu platformach. Zapewnia to spójną ochronę i usprawnia zarządzanie.

Bogaty zestaw funkcji bezpieczeństwa zapewnia kompleksową ochronę przed stale rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi, a przystępna cena umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom (SMB) oraz dostawcom usług zarządzanych (MSP) korzystanie z zabezpieczeń klasy korporacyjnej bez nadwyrężania budżetu, dzięki czemu zaawansowana ochrona sieci staje się dostępna dla szerszego grona przedsiębiorstw.

Uznanie ekspertów z całego świata

Oprócz prestiżowej nagrody Taiwan Excellence Award, USG FLEX 50HP zdobył kolejne wyróżnienia na całym świecie. Niedawno został uznany za sprzęt bezpieczeństwa roku w brytyjskim konkursie PC Pro Technology Excellence Awards 2025, a w Hiszpanii zdobył tytuł najlepszego rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa podczas 17. edycji konkursu Communicaciones Hoy Awards. Ponadto seria USG FLEX H osiągnęła lepsze wyniki niż produkty konkurencji w niezależnych testach przeprowadzonych przez Tolly Group w Stanach Zjednoczonych, co podkreśla dobrą reputację zapór sieciowych Zyxel Networks wśród specjalistów IT.

Zapora sieciowa USG FLEX 50HP jest dowodem naszego zaangażowania w dostarczanie zaawansowanych i dostępnych rozwiązań zabezpieczających — powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. - Nagroda Taiwan Excellence Award, wraz z innymi ostatnimi wyróżnieniami, potwierdza nasze wysiłki na rzecz zapewnienia małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dostawcom usług zarządzanych na całym świecie solidnej, przyjaznej dla użytkownika i ekonomicznej ochrony przed ewoluującymi cyberzagrożeniami.

W ramach dalszego wzmacniania swojego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa globalnego środowiska cyfrowego, grupa Zyxel jako pierwsza w branży sieciowej na Tajwanie dołączyła do Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST). Członkostwo to jeszcze bardziej wzmacnia zaangażowanie firmy Zyxel Networks w dostarczanie solidnych rozwiązań bezpieczeństwa oraz współpracę ze społecznością zajmującą się cyberbezpieczeństwem w celu zwalczania ewoluujących zagrożeń.

Więcej informacji na temat zapory sieciowej Zyxel Networks USG FLEX 50HP można znaleźć na stronie https://www.zyxel.com/pl/pl/products/next-gen-firewall/usg-flex-firewall-usg-flex-50h