Zyxel Networks zapewnia dostawcom usług zarządzanych (MSP) większe możliwości skalowania i rozwoju

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ułatwia dostawcom usług zarządzanych (MSP) skalowanie i rozwój działalności dzięki serii ulepszeń platformy zarządzania chmurą Nebula.

Aktualizacje zapewniają nowe możliwości replikacji konfiguracji lokalizacji, skracając czas potrzebny na skonfigurowanie nowych lokalizacji z kilku godzin do kilku minut. Rozbudowany pulpit nawigacyjny zapewnia dostawcom usług zarządzanych większą widoczność wielu lokalizacji, a dodatkowe funkcje bezpieczeństwa pomagają zmniejszyć ryzyko uzyskania dostępu do ustawień sieci przez osoby nieuprawnione. Nowe funkcje są już dostępne dla wszystkich partnerów, którzy korzystają z platformy Nebula firmy Zyxel Networks w celu świadczenia usług zarządzania siecią i monitorowania bezpieczeństwa swoim klientom.

Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska, stwierdził: Tysiące partnerów MSP w regionie EMEA wykorzystuje Nebula jako centralny filar swojej oferty usług zarządzanych, a wraz z ich rozwojem i rozwojem kluczowym wyzwaniem, przed którym stoją, jest możliwość osiągnięcia więcej przy użyciu tych samych zasobów. Ulepszone możliwości Nebula pozwolą MSP zoptymalizować wydajność, wykorzystać więcej okazji i zapewnić wyższy poziom usług. Sprawiają one również, że Nebula staje się jeszcze lepszym narzędziem do zarządzania klientami, którzy potrzebują spójności we wszystkich lokalizacjach w celu spełnienia wymagań dotyczących zgodności i zminimalizowania ryzyka.

Ponadto nowe funkcje wzmacniają pozycję MSP obsługujących rynek małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa są obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem rynku usług zarządzanych, a dzięki nowej replikacji między lokalizacjami, obsłudze zarządzania zespołami, skonsolidowanemu widokowi pulpitu nawigacyjnego i innym nowym funkcjom Nebula, partnerzy Zyxel Networks mają jeszcze lepszą pozycję, aby w pełni wykorzystać tę ogromną szansę na rozwój.

Najważniejsze nowe funkcje wersji Nebula 19.30 obejmują:

Szablony konfiguracyjne , które dostawcy usług zarządzanych mogą wykorzystać do synchronizacji ustawień w wielu lokalizacjach jednej organizacji klienta, z automatycznym odzwierciedlaniem przyszłych zmian.

, które dostawcy usług zarządzanych mogą wykorzystać do synchronizacji ustawień w wielu lokalizacjach jednej organizacji klienta, z automatycznym odzwierciedlaniem przyszłych zmian. Replikacja całej witryny pozwala dostawcom usług zarządzanych na natychmiastowe sklonowanie swoich „najlepszych praktyk” lub ustawień istniejącej witryny do nowej lokalizacji, co może zaoszczędzić godziny, a nawet dni, które trzeba by poświęcić na skomplikowany proces ręcznego wdrażania.

pozwala dostawcom usług zarządzanych na natychmiastowe sklonowanie swoich „najlepszych praktyk” lub ustawień istniejącej witryny do nowej lokalizacji, co może zaoszczędzić godziny, a nawet dni, które trzeba by poświęcić na skomplikowany proces ręcznego wdrażania. Zaktualizowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych umożliwiają zbiorcze kopiowanie wielu witryn, automatyczne planowanie oraz szybkie przywracanie lub cofanie zmian.

funkcje umożliwiają zbiorcze kopiowanie wielu witryn, automatyczne planowanie oraz szybkie przywracanie lub cofanie zmian. Odświeżony centralny pulpit MSP wyświetla teraz status organizacji klienta, lokalizacji i urządzeń w jednym widoku, zapewniając partnerom pełny nadzór nad wszystkimi dzierżawcami.

wyświetla teraz status organizacji klienta, lokalizacji i urządzeń w jednym widoku, zapewniając partnerom pełny nadzór nad wszystkimi dzierżawcami. Skonsolidowany przegląd zasobów urządzeń i licencji wszystkich klientów.

wszystkich klientów. Dzienniki zmian na poziomie organizacji zawierają szczegółowe zapisy chronologiczne, które śledzą, kto wprowadził jakie zmiany i kiedy, wspierając potrzeby w zakresie zgodności i audytu oraz umożliwiając szybsze rozwiązywanie problemów.

zawierają szczegółowe zapisy chronologiczne, które śledzą, kto wprowadził jakie zmiany i kiedy, wspierając potrzeby w zakresie zgodności i audytu oraz umożliwiając szybsze rozwiązywanie problemów. Kontrola dostępu oparta na rolach pozwala przypisywać uprawnienia dostępu zgodnie z rolami pracowników za pomocą funkcji Nebula Admins & Teams .

pozwala przypisywać uprawnienia dostępu zgodnie z rolami pracowników za pomocą funkcji . Natychmiastowe wdrażanie i wycofywanie oznacza, że nowi pracownicy mogą natychmiast otrzymać odziedziczony, predefiniowany dostęp, a osoby odchodzące mogą zostać usunięte w jednym kroku.

oznacza, że nowi pracownicy mogą natychmiast otrzymać odziedziczony, predefiniowany dostęp, a osoby odchodzące mogą zostać usunięte w jednym kroku. Grupowanie klientów oznacza, że dostawcy usług zarządzanych mogą teraz organizować klientów o podobnych wymaganiach, aby zapewnić spójność i zmniejszyć nakłady administracyjne.

Ponad 100 produktów Zyxel Networks — w tym punkty dostępowe WiFi 7 i zunifikowane bramy bezpieczeństwa — można teraz konfigurować i zarządzać nimi za pośrednictwem platformy Nebula, co daje dostawcom usług zarządzanych (MSP) znaczną możliwość rozszerzenia swoich możliwości i zwiększenia sprzedaży zarówno produktów, jak i usług. Obejmują one najnowszą, ulepszoną wersję popularnego routera zabezpieczającego USG LITE 60AX, który teraz oferuje funkcję Dual-WAN do przełączania awaryjnego sieci, a także kompleksowy pakiet zabezpieczeń, zapewniając mniejszym firmom niedrogie, kompleksowe rozwiązanie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.zyxel.com/pl/pl/nebula