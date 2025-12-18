Zyxel Networks nawiązuje współpracę z Avast w celu zapewnienia zintegrowanej ochrony sieci i punktów końcowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosił dzisiaj strategiczne partnerstwo z Avast, uznanym na całym świecie liderem w dziedzinie ochrony punktów końcowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Integracja rozwiązania Avast Business Security Solution z zaporami sieciowymi Zyxel Networks z serii USG FLEX H zapewnia ujednoliconą widoczność i ochronę w sieciach i punktach końcowych, upraszczając cyberbezpieczeństwo dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostawców usług zarządzanych.

Ostatnie badania wykazały, że w ciągu ostatniego roku co trzecie małe i średnie przedsiębiorstwo doświadczyło cyberataku, a wśród głównych słabych punktów znalazło się korzystanie z urządzeń osobistych oraz brak szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Ponieważ urządzenia końcowe, takie jak urządzenia mobilne, laptopy, drukarki, serwery i urządzenia IoT, często stają się lukratywnym celem dla atakujących, partnerstwo ma na celu pokonanie tego wyzwania dzięki jednolitemu, usprawnionemu rozwiązaniu w zakresie bezpieczeństwa.

Inteligentniejsza, usprawniona ochrona

Małe i średnie przedsiębiorstwa tradycyjnie zarządzały bezpieczeństwem sieci i punktów końcowych oddzielnie, korzystając z różnych pulpitów nawigacyjnych i ręcznych kontroli krzyżowych. Partnerstwo Zyxel Networks z Avast zmienia tę sytuację, oferując inteligentne, usprawnione rozwiązanie, które jest możliwe dzięki:

scentralizowanemu podglądowi informacji o licencjach Avast dla punktów końcowych w czasie rzeczywistym , bezpośrednio w interfejsie zarządzania zaporą ogniową, pomagającemu zespołom IT szybciej reagować na wygasające zabezpieczenia.

większej widoczności i kontroli nad zasobami punktów końcowych i ich statusem ochrony , takiej jak ochrona antywirusowa, poprzez interfejs zapory sieciowej [1] .

głębszemu wglądowi w urządzenia i wspólnej analizie zagrożeń , zapewniającej kompleksową ochronę i szybszą reakcję na zagrożenia poprzez zmniejszenie liczby martwych punktów 1 .

Budowanie otwartej platformy do elastycznej integracji punktów końcowych

Aby sprostać różnorodnym potrzebom wdrożeniowym, firma Zyxel Networks jest zaangażowana w tworzenie otwartego ekosystemu, który oferuje elastyczne opcje punktów końcowych. Oprócz Avast Business Security, który chroni komputery z systemem Windows/MAC i serwery Windows, usługa Astra firmy Zyxel Networks rozszerza ochronę punktów końcowych na użytkowników zdalnych i mobilnych w hybrydowych środowiskach pracy. Firma planuje rozszerzyć integrację, aby zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwom maksymalną elastyczność.

Trzy dekady doświadczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Avast ma ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, obsługując jedną z największych na świecie sieci informacji o zagrożeniach i blokując setki milionów złośliwych odwiedzin każdego miesiąca. Jego rozwiązania dla punktów końcowych, konsekwentnie plasujące się w czołówce rankingów niezależnych laboratoriów, są zaprojektowane tak, aby były proste, skalowalne i przystępne cenowo, pomagając firmom zautomatyzować ochronę i zmniejszyć obciążenie działu IT.

Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują bardziej zintegrowanego podejścia do cyberbezpieczeństwa — powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. - Łącząc nasze zaawansowane zabezpieczenia firewallowe z zaufanymi zabezpieczeniami punktów końcowych Avast, pomagamy mniejszym firmom uzyskać ujednoliconą widoczność i zsynchronizowane zabezpieczenia. Pozwoli im to chronić swoich pracowników, dane i urządzenia w sposób bardziej efektywny i przystępny cenowo.

To partnerstwo łączy dwie uzupełniające się mocne strony dla małych i średnich przedsiębiorstw – dodał Mark Gorrie, wiceprezes Avast na region APAC i MEA. - Wiodąca ochrona punktów końcowych Avast, zintegrowana z bezpiecznymi rozwiązaniami sieciowymi Zyxel Networks, oferuje firmom usprawniony sposób monitorowania, aktualizowania i ochrony punktów końcowych wraz z ich sieciami. Nasza współpraca zmniejszy złożoność, jednocześnie poprawiając wyniki w zakresie bezpieczeństwa.

Integracja zapór sieciowych USG FLEX H firmy Zyxel Networks z rozwiązaniem Avast Business Security Solution jest już dostępna na stronie[2]. Firma Zyxel Networks zaoferuje specjalną promocję dla klientów korzystających z zapór sieciowych, umożliwiającą wypróbowanie rozwiązania Avast Business Security Solution.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://community.zyxel.com/en/discussion/30808 lub skontaktuj się z lokalnym zespołem Zyxel Networks.

[1] Widoczność punktów końcowych i wspólna baza danych o zagrożeniach będą dostępne w pierwszej połowie 2026 r.

[2] Rozwiązania i produkty Avast nie są obecnie dostępne w sprzedaży w niektórych regionach.