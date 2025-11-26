Zyxel Networks wprowadza na rynek pierwszy przemysłowy punkt dostępowy WiFi 7, aby przyspieszyć cyfrową transformację Przemysłu 4.0

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosił dziś wprowadzenie na rynek swojego pierwszego bezprzewodowego punktu dostępowego klasy przemysłowej WiFi 7 BE5000 z architekturą 4-strumieniową, podwójnym radiem i obsługą NebulaFlex Pro - IAP500BE.

Stworzony z myślą o wymagających środowiskach wewnętrznych, takich jak magazyny, przechowalnie i warsztaty konserwacyjne, zapewnia dużą wytrzymałość, rozszerzony zasięg i ultraszybką wydajność WiFi 7 dla przyspieszenia cyfrowej transformacji przemysłu.

W miarę jak zakłady przemysłowe ewoluują w kierunku wysoce połączonych ekosystemów, niezawodna łączność pozostaje główną przeszkodą. Trudne warunki, zakłócenia sygnału i przestarzała infrastruktura WiFi tworzą wąskie gardła sieci, które ograniczają produktywność. Zyxel Networks wypełnia tę lukę z IAP500BE, umożliwiając firmom rozszerzenie ultraszybkiej sieci WiFi na hale fabryczne i odległe zakątki.

Dążąc do cyfrowej transformacji i zwiększenia wydajności, firmy przemysłowe są coraz bardziej zależne od szybkiej łączności WiFi, która będzie działać niezawodnie w wymagających środowiskach i umożliwi im skalowanie działalności - powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. - Z IAP500BE, naszym pierwszym przemysłowym punktem dostępowym, wkraczamy na nowy grunt. Zapewniamy korzyści płynące z prędkości WiFi 7, wytrzymałej konstrukcji i elastycznych narzędzi do zarządzania, które uproszczą i przyspieszą cyfrową transformację przemysłową.

Szybkie WiFi 7 dla infrastruktury przemysłowej

Duże przestrzenie przemysłowe z wysokimi sufitami, długimi korytarzami i gęstymi regałami często blokują sygnały WiFi, co tworzy martwe strefy i opóźnienia. IAP500BE pomaga wyeliminować te zatory, skrócić przestoje i poprawić wydajność.

WiFi 7 BE5000: multigigabitowa łączność z ultraniskimi opóźnieniami , zaprojektowana z myślą o urządzeniach fabrycznych, czujnikach, urządzeniach przenośnych dla pracowników, pojazdach autonomicznych i systemach sterowania. Ogranicza to zrywanie połączeń w środowiskach o dużym zagęszczeniu urządzeń.

Pierwszy w branży Smart Mesh MLO : łączy w sobie działanie wielołączowe ( MLO ) z siecią Mesh, tworząc dwuradiowy kanał szkieletowy Mesh, zwiększając przepustowość nawet o 40% [1] przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu.

Wyjątkowa konstrukcja RF-First : technologia izolacji anten i zoptymalizowane układy minimalizują zakłócenia z sąsiednich sieci WiFi, komórkowych i Bluetooth , zapewniając czystszy i silniejszy sygnał.

Niezawodność, która wytrzymuje trudne warunki środowiskowe

Przestoje w sieciach przemysłowych mogą być kosztowne. IAP500BE został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości klasy przemysłowej, aby zapewnić ciągłą pracę. Jest to możliwe dzięki:

metalowej obudowie i konstrukcji bez wentylatora : chroni przed uderzeniami, zapobiega wnikaniu pyłu i oleju oraz zapewnia wydajne odprowadzanie ciepła;

wysokiej tolerancji dla warunków klimatycznych : działa w temperaturach od -25°C do 65°C; ma również ochronę odgromową 6 KV i ochronę ESD 15 KV, aby zminimalizować uszkodzenia związane z pogodą i elektrycznością ;

zabezpieczeniu zasilania z nadmiarowością: ma dwa wejścia zasilania oraz ochronę przed podłączeniem odwrotnej polaryzacji; działa nawet przy awarii źródła zasilania lub błędach w okablowaniu, co zmniejsza potrzebę kosztownych napraw i wymiany sprzętu.

Elastyczne wdrażanie i uproszczone zarządzanie

IAP500BE został zaprojektowany z myślą o elastyczności i można go łatwo dostosować do szerokiej gamy środowisk przemysłowych. Niezależnie od tego, czy urządzenie jest zamontowane na szynach DIN, przymocowane do ścian, czy zainstalowane w zamkniętych szafkach, oferuje wszechstronne opcje umieszczania i obsługę anten zewnętrznych, aby zapewnić optymalny zasięg w halach fabrycznych.

Zarządzanie siecią jest równie proste. IAP500BE oferuje trzy elastyczne tryby zarządzania: samodzielne, przez lokalny kontroler oraz pełną integrację z platformą Nebula Cloud. W przypadku firm wybierających Nebula Cloud, każde urządzenie jest dostarczane z roczną licencją Nebula pakiet Pro, zapewniającą od razu zaawansowane funkcje chmury. Ta wszechstronność umożliwia organizacjom uruchamianie odizolowanych sieci prywatnych lub skalowanie do scentralizowanych wdrożeń zarządzanych w chmurze, przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności aktualizacji i konserwacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.zyxel.com/pl/pl/products/wireless/be5000-4-stream-wifi-7-dual-radio-nebulaflex-pro-industrial-access-point-iap500be



[1] Na podstawie wyników testów laboratoryjnych, porównujących przepustowość pojedynczego radia 5 GHz i przepustowość Smart Mesh z dwoma radiami 2,4 GHz i 5 GHz. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska testowego.