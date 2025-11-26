Zyxel Networks wprowadza na rynek pierwszy przemysłowy punkt dostępowy WiFi 7, aby przyspieszyć cyfrową transformację Przemysłu 4.0
Nowy IAP500BE łączy w sobie Smart Mesh MLO i konstrukcję RF-first, aby przyspieszyć automatyzację opartą na sztucznej inteligencji w zakładach przemysłowych.
2025-11-26, 08:42

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosił dziś wprowadzenie na rynek swojego pierwszego bezprzewodowego punktu dostępowego klasy przemysłowej WiFi 7 BE5000 z architekturą 4-strumieniową, podwójnym radiem i obsługą NebulaFlex Pro - IAP500BE.

Stworzony z myślą o wymagających środowiskach wewnętrznych, takich jak magazyny, przechowalnie i warsztaty konserwacyjne, zapewnia dużą wytrzymałość, rozszerzony zasięg i ultraszybką wydajność WiFi 7 dla przyspieszenia cyfrowej transformacji przemysłu.

W miarę jak zakłady przemysłowe ewoluują w kierunku wysoce połączonych ekosystemów, niezawodna łączność pozostaje główną przeszkodą. Trudne warunki, zakłócenia sygnału i przestarzała infrastruktura WiFi tworzą wąskie gardła sieci, które ograniczają produktywność. Zyxel Networks wypełnia tę lukę z IAP500BE, umożliwiając firmom rozszerzenie ultraszybkiej sieci WiFi na hale fabryczne i odległe zakątki.

Dążąc do cyfrowej transformacji i zwiększenia wydajności, firmy przemysłowe są coraz bardziej zależne od szybkiej łączności WiFi, która będzie działać niezawodnie w wymagających środowiskach i umożliwi im skalowanie działalności - powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. - Z IAP500BE, naszym pierwszym przemysłowym punktem dostępowym, wkraczamy na nowy grunt. Zapewniamy korzyści płynące z prędkości WiFi 7, wytrzymałej konstrukcji i elastycznych narzędzi do zarządzania, które uproszczą i przyspieszą cyfrową transformację przemysłową.

Czarny punkt dostępowy Zyxel Networks IAP500BE, z dwiema zewnętrznymi antenami, umieszczony na tle gruzu i pękniętej ściany. Po prawej stronie tekst (po angielsku): "IAP500BE. Wzmocniony, niezawodny i gotowy. Przyszłościowa łączność WiFi 7 dla Przemysłu 4.0".

Szybkie WiFi 7 dla infrastruktury przemysłowej

Duże przestrzenie przemysłowe z wysokimi sufitami, długimi korytarzami i gęstymi regałami często blokują sygnały WiFi, co tworzy martwe strefy i opóźnienia. IAP500BE pomaga wyeliminować te zatory, skrócić przestoje i poprawić wydajność.

  • WiFi 7 BE5000: multigigabitowa łączność z ultraniskimi opóźnieniami, zaprojektowana z myślą o urządzeniach fabrycznych, czujnikach, urządzeniach przenośnych dla pracowników, pojazdach autonomicznych i systemach sterowania. Ogranicza to zrywanie połączeń w środowiskach o dużym zagęszczeniu urządzeń.
  • Pierwszy w branży Smart Mesh MLO: łączy w sobie działanie wielołączowe (MLO) z siecią Mesh, tworząc dwuradiowy kanał szkieletowy Mesh, zwiększając przepustowość nawet o 40%[1] przy jednoczesnym zwiększeniu zasięgu.
  • Wyjątkowa konstrukcja RF-First: technologia izolacji anten i zoptymalizowane układy minimalizują zakłócenia z sąsiednich sieci WiFi, komórkowych i Bluetooth, zapewniając czystszy i silniejszy sygnał.

Niezawodność, która wytrzymuje trudne warunki środowiskowe           

Przestoje w sieciach przemysłowych mogą być kosztowne. IAP500BE został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości klasy przemysłowej, aby zapewnić ciągłą pracę. Jest to możliwe dzięki:

  • metalowej obudowie i konstrukcji bez wentylatora: chroni przed uderzeniami, zapobiega wnikaniu pyłu i oleju oraz zapewnia wydajne odprowadzanie ciepła;
  • wysokiej tolerancji dla warunków klimatycznych: działa w temperaturach od -25°C do 65°C; ma również ochronę odgromową 6 KV i ochronę ESD 15 KV, aby zminimalizować uszkodzenia związane z pogodą i elektrycznością;
  • zabezpieczeniu zasilania z nadmiarowością: ma dwa wejścia zasilania oraz ochronę przed podłączeniem odwrotnej polaryzacji; działa nawet przy awarii źródła zasilania lub błędach w okablowaniu, co zmniejsza potrzebę kosztownych napraw i wymiany sprzętu.

Elastyczne wdrażanie i uproszczone zarządzanie

IAP500BE został zaprojektowany z myślą o elastyczności i można go łatwo dostosować do szerokiej gamy środowisk przemysłowych. Niezależnie od tego, czy urządzenie jest zamontowane na szynach DIN, przymocowane do ścian, czy zainstalowane w zamkniętych szafkach, oferuje wszechstronne opcje umieszczania i obsługę anten zewnętrznych, aby zapewnić optymalny zasięg w halach fabrycznych.

Zarządzanie siecią jest równie proste. IAP500BE oferuje trzy elastyczne tryby zarządzania: samodzielne, przez lokalny kontroler oraz pełną integrację z platformą Nebula Cloud. W przypadku firm wybierających Nebula Cloud, każde urządzenie jest dostarczane z roczną licencją Nebula pakiet Pro, zapewniającą od razu zaawansowane funkcje chmury. Ta wszechstronność umożliwia organizacjom uruchamianie odizolowanych sieci prywatnych lub skalowanie do scentralizowanych wdrożeń zarządzanych w chmurze, przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności aktualizacji i konserwacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.zyxel.com/pl/pl/products/wireless/be5000-4-stream-wifi-7-dual-radio-nebulaflex-pro-industrial-access-point-iap500be

[1] Na podstawie wyników testów laboratoryjnych, porównujących przepustowość pojedynczego radia 5 GHz i przepustowość Smart Mesh z dwoma radiami 2,4 GHz i 5 GHz. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska testowego.

KONTAKT / AUTOR
Maciej Gaździcki
SEO & Content Copywriter
2moro
ZAŁĄCZNIKI
zyxel-networks-iap500be-rugged-reliable-ready.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Zyxel Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.