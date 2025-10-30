Zyxel Networks prezentuje bezhasłowe logowanie i zabezpieczenia oparte na sztucznej inteligencji

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosił nowe funkcje bezpieczeństwa dla swoich kont i usług bezpieczeństwa, w tym pierwszą w branży opcję logowania Passkey i aktualizacje zabezpieczeń oparte na sztucznej inteligencji. Ulepszenia te łączą silniejsze zabezpieczenia z prostszym zarządzaniem. Umożliwiają małym i średnim firmom (SMB) oraz dostawcom usług zarządzanych (MSP) szybsze reagowanie na zagrożenia i skuteczniejszą ochronę przy mniejszych nakładach.

Rosnące wyzwanie cyberbezpieczeństwa dla małych i średnich firm

Na początku tego roku świat był świadkiem największego w historii wycieku danych, który podobno ujawnił ponad 16 miliardów danych logowania, narażając je na ataki. Chociaż niedawne badanie wykazało, że 94% małych i średnich przedsiębiorstw uznaje cyberbezpieczeństwo za krytyczne, wiele z nich jest niedostatecznie przygotowanych. Polegają na ograniczonych narzędziach i wiedzy specjalistycznej, co czyni je szczególnie podatnymi na kosztowne naruszenia.

Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi i ograniczonymi zasobami - powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. Łącząc dostęp bezhasłowy z zabezpieczeniami opartymi na sztucznej inteligencji, zmniejszamy to obciążenie. Umożliwiamy klientom i partnerom MSP zachowanie bezpieczeństwa i skupienie się na rozwoju. Te nowe funkcje ochrony są zintegrowane z naszym szerokim portfolio i usługami, dzięki czemu wdrażanie i bieżące zarządzanie są bardziej wydajne i mniej wymagające pod względem zasobów.

Ochrona pierwszej linii obrony - szybsze i bezpieczniejsze logowanie

Słabe lub wielokrotnie używane hasła są początkiem wielu naruszeń. Aby temu zaradzić, Zyxel Networks wprowadza dostęp Passkey dla kont Zyxel, pierwszą w branży funkcję dla małych i średnich firm, która zmniejsza ryzyko bez zwiększania tarcia i obejmuje:

Dostęp bez hasła : Płynne logowanie za pomocą skanu odcisku palca , rozpoznawania twarzy lub kodu PIN w celu odblokowania urządzeń. Oznacza to, że nie ma haseł, które złoczyńcy mogliby ukraść lub wyłudzić.

Szeroki zasięg : Passkey rozciąga się na szeroki zakres oferty usług Zyxel Networks , takich jak myZyxel , Nebula , SecuReporter , Astra , Circle , Marketplace , Store , Support Campus , Community , Education Center i inne. Obsługa usług sieciowych, w tym logowania WiFi i zdalnego dostępu VPN do Nebula Cloud Authentication dla SMB , zostanie wkrótce dodana [1] .

. Elastyczne opcje logowania : Passkey uzupełnia istniejące opcje logowania, w tym hasło plus uwierzytelnianie wieloskładnikowe, Google ID, Apple ID i Microsoft Entra ID, dzięki czemu organizacje mogą przyjąć tę nową funkcję we własnym tempie.

Dane oparte na sztucznej inteligencji

Ze względu na niedobór wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa, Zyxel Networks wprowadza również następujące funkcje oparte na sztucznej inteligencji, aby szybciej wykrywać, wyjaśniać i pomagać SMB i MSP w usuwaniu zagrożeń, ograniczając ręczną weryfikację i obniżając bariery umiejętności, które często powstrzymują mniejsze zespoły:

AI-Protect z zaporami sieciowymi : SMB i MSP korzystający z serii USG FLEX H z uOS v1.36+ będą mogli używać uczenia maszynowego do blokowania ataków zero-day i zagrożeń związanych z usługami AI , co pozwala wykraczać poza tradycyjne sygnatury. Administratorzy mogą identyfikować i kontrolować tysiące zachowań i aplikacji, w tym aplikacje GenAI , takie jak DeepSeek , ChatGPT i Gemini .

AI-Monitor i AI-Assist z SecuReporter [2] : AI będzie monitorować stan urządzenia i nieprawidłowe użycie procesora/pamięci/sesji, pomagając administratorom wykrywać wczesne oznaki potencjalnych awarii sieci lub naruszeń bezpieczeństwa. Mogą zaplanować cotygodniowe raporty o zagrożeniach za pomocą inteligentnego podsumowania AI, aby uzyskać szybki przegląd aktywności. Wbudowany asystent AI, SecuPilot, pomaga administratorom analizować dane, badać incydenty i szybciej priorytetyzować alerty dzięki zapytaniom w języku naturalnym.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź https://community.zyxel.com/en/discussion/30669 i https://www.zyxel.com/global/secureporter

[1] Logowanie Passkey dla aplikacji sieciowych, w tym WiFi i zdalnego dostępu VPN, będzie dostępne w pierwszej połowie 2026 roku.

[2] Funkcja AI-Monitor będzie dostępna w listopadzie 2025 roku.