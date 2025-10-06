Zyxel Networks rozszerza portfolio urządzeń WiFi 7, aby zapewnić każdej małej firmie szybsze i bardziej inteligentne WiFi
Sześć nowych modeli upraszcza łączność nowej generacji dzięki przystępnej cenie, łatwości użytkowania i dużej wydajności.
2025-10-06, 10:05

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosił dziś wprowadzenie sześciu nowych punktów dostępowych WiFi 7, zaprojektowanych specjalnie dla małych firm. Podczas gdy urządzenia obsługujące WiFi 7 są już powszechnie dostępne, wiele mniejszych organizacji wciąż napotyka bariery modernizacyjne ze względu na koszty i złożoność. Nowe modele sprawdzą się w scenariuszach wewnętrznych, zewnętrznych i biurkowych. Oferują aktualizację do WiFi 7 z zarządzaniem w chmurze, która jest zarówno dostępna, jak i przystępna cenowo dla każdej małej firmy.

Nowe punkty dostępowe WiFi 7 Zyxel na zielonym tle, po lewej smartfon z aplikacją Nebula i pulpit z Nebulą

Nie wszystkie punkty dostępowe WiFi 7 są sobie równe

 Wszystkie nowe modele oferują znaczące nowe funkcje i korzyści, których nie można znaleźć w większości punktów dostępowych WiFi 7.

Dla firm dbających o bezpieczeństwo zapewniono obsługę tagowania SSID VLAN, umożliwiającą przypisywanie różnych nazw Wi-Fi pracownikom, gościom lub inteligentnym urządzeniom. Dzięki temu można segregować ruch sieciowy w celu łatwiejszego zarządzania i zwiększenia prywatności bez konieczności złożonej wiedzy informatycznej.

Punkty dostępowe mają również dwie wyjątkowe, pierwsze w branży innowacje zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności tam, gdzie ma to największe znaczenie: Smart Mesh multi-link operation (MLO) i konstrukcja RF-first.

  • Smart Mesh MLO wykorzystuje połączenie Mesh i MLO do stworzenia dwuradiowego łącza zwrotnego (backhaul) w sieci Mesh, które poprawia przepustowość WiFi nawet o 40%*. To przełomowe rozwiązanie zmniejsza opóźnienia, zapewniając płynniejszą łączność w gęstych lub rozległych środowiskach.
  • Konstrukcja RF-first sprawia, że punkty dostępowe szczególnie dobrze nadają się do użytku w ruchliwych i zatłoczonych miejscach. Zakłócenia z sąsiednich sieci WiFi, sieci komórkowych, a nawet Bluetooth mogą często wpływać na wydajność WiFi. Nowe punkty dostępowe zostały zaprojektowane z wykorzystaniem technologii izolacji anten i zoptymalizowanych układów w celu zminimalizowania zakłóceń. Rezultatem jest czystszy, silniejszy sygnał, który jest niezbędny w miejscach o dużym zagęszczeniu lub podatnych na zakłócenia.

Wydajność klasy korporacyjnej dla małych firm

Wszystkie sześć modeli jest napędzanych czterordzeniowymi chipsetami Qualcomm. Są wyposażone w NebulaFlex, co pozwala użytkownikom na elastyczne przełączanie się między zarządzaniem lokalnym a zarządzaniem za pośrednictwem chmury Nebula. Dzięki funkcji zero-touch provisioning i konfiguracji opartej na aplikacji, instalacja jest tak prosta, jak zeskanowanie kodu QR. To idealne rozwiązanie dla firm bez dedykowanych zespołów IT.

Każdy model został zaprojektowany z myślą o konkretnych przypadkach użycia, w tym:

  • Wdrożenia na zewnątrz, wymagające solidnej ochrony, takie jak patio lub podwórko: NWA55BE oferuje odporność na warunki zewnętrzne na poziomie IP55.
  • Obszary o dużym natężeniu ruchu, takie jak tętniące życiem biura, sale konferencyjne lub zatłoczone miejsca, w których zatłoczenie jest głównym problemem: dwuradiowe punkty dostępowe NWA90BE PRO i NWA50BE PRO obsługują trzy pasma BandFlex, dając użytkownikom możliwość wyboru między pasmami 5 GHz i 6 GHz w celu zmniejszenia zatorów i zwiększenia płynności ruchu.
  • Biznesy oferujące dostęp do sieci WiFi dla gości, takie jak kawiarnie, hotele, kliniki lub sklepy: modele takie jak NWA90BE PRO, NWA90BE i NWA55BE mają solidne funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie RADIUS i Captive Portal, dzięki czemu idealnie nadają się do bezpiecznego zarządzania łącznością gości i budowania marki logowania.
  • Małe lub domowe biura poszukujące bezproblemowego WiFi: NWA50BE i NWA30BE zapewniają niezawodną łączność WiFi 7 z dwoma radiami i elastycznymi opcjami umieszczenia na suficie lub biurku, aby dopasować się do różnych konfiguracji.
  • Środowiska o ograniczonej przestrzeni, takie jak lady sklepowe, sklepy lub biura tymczasowe: NWA30BE oferuje kompaktową konstrukcję z wysokowydajnymi antenami, zoptymalizowanymi do umieszczenia poziomego i biurkowego. Zapewnia wysoką wydajność WiFi, bez potrzeby rozbudowanego okablowania lub instalacji sufitowej.

Dzięki tej premierze Zyxel Networks oferuje teraz 13 punktów dostępowych WiFi 7 – to najbardziej wszechstronne portfolio w branży - powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. – Są opcje dla każdej organizacji i scenariusza użytkowania. Od najmniejszych firm lub użytkowników domowych, którzy potrzebują prostego, wydajnego i bezpiecznego WiFi, po bardziej wymagające środowiska o dużej gęstości, w których niezawodna i spójna łączność, łatwość zarządzania i ochrona dla wszystkich użytkowników są niezbędne. Dzięki doskonałej wydajności, wbudowanym zabezpieczeniom i unikalnym funkcjom dostarczanym przez te nowe punkty dostępowe, Zyxel Networks odblokowuje zalety technologii WiFi 7 i udostępnia ją znacznie większej liczbie małych firm.

Portfolio punktów dostępowych WiFi 7 firmy Zyxel Networks jest jednym z pierwszych w branży, które spełniają normy bezpieczeństwa EN 18031, spełniając wymogi cyberbezpieczeństwa określone w dyrektywie UE w sprawie urządzeń radiowych. Aby dowiedzieć się więcej o ofercie punktów dostępowych WiFi 7 firmy Zyxel Networks, odwiedź stronę https://www.zyxel.com/pl/pl/products/wireless lub https://store.zyxel.com/wireless-lan.html?z_wifi_technology=801.

*Na podstawie wyników testów laboratoryjnych Zyxel Networks, porównujących przepustowość pasma 5 GHz i przepustowość Smart Mesh w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska testowego.

**Modele NWA30BE i NWA55BE będą dostępne w regionie EMEA od listopada 2025 r.

