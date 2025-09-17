Zyxel Networks wprowadza wewnętrzny router 5G WiFi 7, aby zapewnić firmom łączność w dowolnym miejscu

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, wprowadził na rynek, wewnętrzny router 5G, który na nowo definiuje nieprzerwaną łączność dla firm i domów borykających się z ograniczonymi opcjami przewodowego Internetu. Obsługując zarówno 5G, jak i WiFi 7, Nebula FWA515 zapewnia błyskawiczny, elastyczny i zarządzany w chmurze dostęp do Internetu, aby zapewnić użytkownikom produktywność i łączność w dowolnym miejscu.

Płynne połączenie, zero ograniczeń

Zaprojektowany dla firm bez infrastruktury stacjonarnej lub wymagających mobilności, Nebula FWA515 łączy w sobie najlepsze technologie sieci mobilnych i bezprzewodowych. Zapewnia prędkość Wi-Fi do 7,2 Gb/s dla maksymalnie 64 urządzeń, w dowolnym miejscu i czasie. Nie wymaga okablowania ani skomplikowanej konfiguracji. Użytkownicy muszą po prostu włożyć kartę SIM i podłączyć zasilacz, aby uzyskać dostęp do szybkiej łączności WiFi 7. Wbudowane porty 2,5G LAN zapewniają również niezawodne połączenie przewodowe dla biurowych punktów końcowych.

Firmy, które w dużym stopniu polegają na nieprzerwanej łączności, takie jak sklepy detaliczne, kliniki i kawiarnie, nie mogą być ograniczane przez przestoje sieci. Nebula FWA515 oferuje podwójne opcje WAN: 5G i Ethernet, zapewniając płynne przełączanie awaryjne w przypadku awarii linii stacjonarnych i płynną pracę z zawsze włączoną łącznością zapasową.

Kontrola bez wysiłku, zawsze i wszędzie

W przeciwieństwie do typowych routerów mobilnych, które oferują tylko lokalne zarządzanie urządzeniami, Nebula FWA515 wyróżnia się obsługą za pomocą chmury Nebula. Umożliwia zdalne monitorowanie i podgląd sieci na żywo. Od sklepów tymczasowych i mobilnych klinik po autobusy oferujące WiFi na pokładzie, administratorzy IT mogą zarządzać urządzeniami w różnych lokalizacjach z jednego pulpitu nawigacyjnego, bez konieczności fizycznej obecności. To usprawnione wdrażanie i nadzór zmniejsza złożoność operacyjną, szczególnie w przypadku organizacji z rozproszonymi lub mobilnymi zespołami.

Ekologiczny projekt, odpowiedzialna przyszłość

Zyxel Networks kontynuuje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska dzięki routerowi Nebula FWA515. Urządzenie jest zbudowane w 95% z plastiku pochodzącego z recyklingu, dostarczane w opakowaniu niezawierającym lotnych związków organicznych, bezhalogenowym i plastikowym, a także wyposażone w złącze USB-C do ładowania, aby promować ponowne użycie ładowarki i zmniejszyć ilość e-odpadów.

Szybkość i elastyczność są niezbędne dla rozwijających się firm w dzisiejszym stale połączonym świecie - powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. - Nebula FWA515 łączy w sobie najnowocześniejszą wydajność bezprzewodową ze zrównoważoną konstrukcją i intuicyjnym zarządzaniem w chmurze. Dążymy do wzmocnienia pozycji zarówno organizacji, jak i użytkowników domowych, pomagając im pozostać w kontakcie w dowolnym miejscu, bez kompromisów.