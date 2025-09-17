Zyxel Networks wprowadza wewnętrzny router 5G WiFi 7, aby zapewnić firmom łączność w dowolnym miejscu
Nowy router Nebula FWA515 zapewnia nieprzerwaną, ultraszybką łączność WiFi 7 z płynnym zarządzaniem w chmurze. Zrobiony w 95% z plastiku pochodzącego z recyklingu i dostarczany w opakowaniu niezawierającym lotnych związków organicznych, bezhalogenowym i plastikowym.
2025-09-17, 10:00

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, wprowadził na rynek, wewnętrzny router 5G, który na nowo definiuje nieprzerwaną łączność dla firm i domów borykających się z ograniczonymi opcjami przewodowego Internetu. Obsługując zarówno 5G, jak i WiFi 7, Nebula FWA515 zapewnia błyskawiczny, elastyczny i zarządzany w chmurze dostęp do Internetu, aby zapewnić użytkownikom produktywność i łączność w dowolnym miejscu.

Płynne połączenie, zero ograniczeń

Zaprojektowany dla firm bez infrastruktury stacjonarnej lub wymagających mobilności, Nebula FWA515 łączy w sobie najlepsze technologie sieci mobilnych i bezprzewodowych. Zapewnia prędkość Wi-Fi do 7,2 Gb/s dla maksymalnie 64 urządzeń, w dowolnym miejscu i czasie. Nie wymaga okablowania ani skomplikowanej konfiguracji. Użytkownicy muszą po prostu włożyć kartę SIM i podłączyć zasilacz, aby uzyskać dostęp do szybkiej łączności WiFi 7. Wbudowane porty 2,5G LAN zapewniają również niezawodne połączenie przewodowe dla biurowych punktów końcowych.

Firmy, które w dużym stopniu polegają na nieprzerwanej łączności, takie jak sklepy detaliczne, kliniki i kawiarnie, nie mogą być ograniczane przez przestoje sieci. Nebula FWA515 oferuje podwójne opcje WAN: 5G i Ethernet, zapewniając płynne przełączanie awaryjne w przypadku awarii linii stacjonarnych i płynną pracę z zawsze włączoną łącznością zapasową.

Zbudowany dla prędkości. Zarządzany przez chmurę Wewnętrzny router 5G BE7200 | Nebula FWA515

Kontrola bez wysiłku, zawsze i wszędzie

W przeciwieństwie do typowych routerów mobilnych, które oferują tylko lokalne zarządzanie urządzeniami, Nebula FWA515 wyróżnia się obsługą za pomocą chmury Nebula. Umożliwia zdalne monitorowanie i podgląd sieci na żywo. Od sklepów tymczasowych i mobilnych klinik po autobusy oferujące WiFi na pokładzie, administratorzy IT mogą zarządzać urządzeniami w różnych lokalizacjach z jednego pulpitu nawigacyjnego, bez konieczności fizycznej obecności. To usprawnione wdrażanie i nadzór zmniejsza złożoność operacyjną, szczególnie w przypadku organizacji z rozproszonymi lub mobilnymi zespołami.

Ekologiczny projekt, odpowiedzialna przyszłość

Zyxel Networks kontynuuje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska dzięki routerowi Nebula FWA515. Urządzenie jest zbudowane w 95% z plastiku pochodzącego z recyklingu, dostarczane w opakowaniu niezawierającym lotnych związków organicznych, bezhalogenowym i plastikowym, a także wyposażone w złącze USB-C do ładowania, aby promować ponowne użycie ładowarki i zmniejszyć ilość e-odpadów.

Szybkość i elastyczność są niezbędne dla rozwijających się firm w dzisiejszym stale połączonym świecie - powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. - Nebula FWA515 łączy w sobie najnowocześniejszą wydajność bezprzewodową ze zrównoważoną konstrukcją i intuicyjnym zarządzaniem w chmurze. Dążymy do wzmocnienia pozycji zarówno organizacji, jak i użytkowników domowych, pomagając im pozostać w kontakcie w dowolnym miejscu, bez kompromisów.

Nebula FWA515 firmy Zyxel Networks jest jednym z pierwszych produktów sieciowych zgodnych z normami bezpieczeństwa EN 18031, spełniającym wymogi cyberbezpieczeństwa określone w dyrektywie UE w sprawie urządzeń radiowych. Aby dowiedzieć się więcej o produkcie, odwiedź https://www.zyxel.com/pl/pl/products/mobile-broadband/nebula-5g-be7200-indoor-router-nebula-fwa515 lub https://store.zyxel.com/fwa515-eu0102f.html

KONTAKT / AUTOR
Maciej Gaździcki
SEO & Content Copywriter
2moro
ZAŁĄCZNIKI
zxyel-networks-nebula-fwa515.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Zyxel Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.