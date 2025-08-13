Zyxel Networks osiąga zgodność z normą EU RED EN 18031 w całym portfolio produktów bezprzewodowych

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, osiągnął pełną zgodność swojego portfolio produktów bezprzewodowych z wymogami cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej określonymi w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych (RED) EN 18031. Od bezprzewodowych punktów dostępowych i bezpiecznych routerów po routery mobilne, rozwiązania bezprzewodowe Zyxel Networks spełniają teraz rygorystyczne kryteria dyrektywy, co pomaga chronić dane i prywatność małych i średnich firm na całym świecie.

Niezbywalne regulacje

W celu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w całym regionie, UE wymaga obecnie zgodności z normami cyberbezpieczeństwa EN 18031 dla wszystkich urządzeń bezprzewodowych i radiowych sprzedawanych w UE. To przełomowe rozporządzenie podnosi cyberbezpieczeństwo do tego samego poziomu ważności, co bezpieczeństwo elektryczne i elektromagnetyczne.

Dzięki ponad 30 konkretnym wymogom bezpieczeństwa, w tym bezpiecznemu uruchamianiu, kontroli dostępu , integralności aktualizacji oprogramowania i monitorowaniu ruchu, norma EN 18031 ma na celu wzmocnienie ochrony zarówno użytkowników, danych, jak i sieci.

Wbudowane zabezpieczenia

Firma Zyxel Networks jest dumna z tego, że jest jednym z pierwszych dostawców w branży, który wykazał zgodność całego portfolio, dając partnerom i klientom pewność, że jego produkty bezprzewodowe są zbudowane na fundamencie proaktywnych, wbudowanych zabezpieczeń. Osiągnięcie to podkreśla szersze zaangażowanie firmy w zasady Secure by Design.

Jako część Grupy Zyxel, Zyxel Networks wspiera zobowiązanie Grupy do realizacji inicjatywy Secure by Design amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury (CISA). Zgodnie z tymi zasadami firma jako pierwsza na świecie oferuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) dla użytkowników zdalnych punktów dostępowych za pośrednictwem funkcji Secure WiFi. Wiodąca pozycja Grupy w zakresie cyberbezpieczeństwa znajduje również odzwierciedlenie w jej statusie jedynego dostawcy w segmencie SMB, który osiągnął najwyższy poziom akceptacji jako CVE Numbering Authority (CNA), podkreślając swój wkład w odpowiedzialne ujawnianie i naprawianie zagrożeń bezpieczeństwa.

Przejrzysta i odpowiedzialna zgodność

Bezpieczeństwo od dawna ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki projektujemy i dostarczamy nasze rozwiązania sieciowe- powiedział Norbert Ogłoziński, Country, Sales Manager, Zyxel Networks Polska. W pełni popieramy przyszłościowe posunięcie UE, ponieważ jest ono zgodne z naszą wieloletnią wizją ochrony naszych klientów i partnerów. Rozporządzenie to podnosi poprzeczkę dla całej branży, a tym samym zwiększa odporność infrastruktury cyfrowej nie tylko w UE, ale na całym świecie.

Wczesna zgodność Zyxel Networks wzmacnia misję dostarczania zaufanych, bezpiecznych i wysokowydajnych rozwiązań dla małych i średnich firm, które poruszają się w coraz bardziej złożonym środowisku zagrożeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.zyxel.com/pl/pl.