Zyxel Networks osiąga zgodność z normą EU RED EN 18031 w całym portfolio produktów bezprzewodowych
Firma jest jedną z pierwszych, które wykazały zgodność z najnowszymi standardami cyberbezpieczeństwa UE, wzmacniając zaangażowanie w bezpieczną sieć dla małych i średnich przedsiębiorstw.
2025-08-13, 08:00

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, osiągnął pełną zgodność swojego portfolio produktów bezprzewodowych z wymogami cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej określonymi w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych (RED) EN 18031. Od bezprzewodowych punktów dostępowych i bezpiecznych routerów po routery mobilne, rozwiązania bezprzewodowe Zyxel Networks spełniają teraz rygorystyczne kryteria dyrektywy, co pomaga chronić dane i prywatność małych i średnich firm na całym świecie.

Niezbywalne regulacje

W celu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w całym regionie, UE wymaga obecnie zgodności z normami cyberbezpieczeństwa EN 18031 dla wszystkich urządzeń bezprzewodowych i radiowych sprzedawanych w UE. To przełomowe rozporządzenie podnosi cyberbezpieczeństwo do tego samego poziomu ważności, co bezpieczeństwo elektryczne i elektromagnetyczne.

Dzięki ponad 30 konkretnym wymogom bezpieczeństwa, w tym bezpiecznemu uruchamianiu, kontroli dostępu , integralności aktualizacji oprogramowania i monitorowaniu ruchu, norma EN 18031 ma na celu wzmocnienie ochrony zarówno użytkowników, danych, jak i sieci.

Po lewej stronie, na czerwonym tle, znajduje się logo Zyxel Networks oraz duży biały napis "RED". Poniżej widać mniejszy napis: "EN 18031 Cybersecurity Compliance Support". Prawa część grafiki przedstawia fragment nowoczesnego biurowca, z wieloma przeszklonymi pokojami, w których pracują ludzie.

Wbudowane zabezpieczenia

Firma Zyxel Networks jest dumna z tego, że jest jednym z pierwszych dostawców w branży, który wykazał zgodność całego portfolio, dając partnerom i klientom pewność, że jego produkty bezprzewodowe są zbudowane na fundamencie proaktywnych, wbudowanych zabezpieczeń. Osiągnięcie to podkreśla szersze zaangażowanie firmy w zasady Secure by Design.

Jako część Grupy Zyxel, Zyxel Networks wspiera zobowiązanie Grupy do realizacji inicjatywy Secure by Design amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury (CISA). Zgodnie z tymi zasadami firma jako pierwsza na świecie oferuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) dla użytkowników zdalnych punktów dostępowych za pośrednictwem funkcji Secure WiFi. Wiodąca pozycja Grupy w zakresie cyberbezpieczeństwa znajduje również odzwierciedlenie w jej statusie jedynego dostawcy w segmencie SMB, który osiągnął najwyższy poziom akceptacji jako CVE Numbering Authority (CNA), podkreślając swój wkład w odpowiedzialne ujawnianie i naprawianie zagrożeń bezpieczeństwa.

Przejrzysta i odpowiedzialna zgodność

Bezpieczeństwo od dawna ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki projektujemy i dostarczamy nasze rozwiązania sieciowe- powiedział Norbert Ogłoziński, Country, Sales Manager, Zyxel Networks Polska. W pełni popieramy przyszłościowe posunięcie UE, ponieważ jest ono zgodne z naszą wieloletnią wizją ochrony naszych klientów i partnerów. Rozporządzenie to podnosi poprzeczkę dla całej branży, a tym samym zwiększa odporność infrastruktury cyfrowej nie tylko w UE, ale na całym świecie.

Wczesna zgodność Zyxel Networks wzmacnia misję dostarczania zaufanych, bezpiecznych i wysokowydajnych rozwiązań dla małych i średnich firm, które poruszają się w coraz bardziej złożonym środowisku zagrożeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.zyxel.com/pl/pl.

KONTAKT / AUTOR
Maciej Gaździcki
SEO & Content Copywriter
2moro
ZAŁĄCZNIKI
pr_red_en_18031_1200x628.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Zyxel Polska
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.