Grupa Zyxel uzyskuje zatwierdzenie SBTi dla celów redukcji emisji dwutlenku węgla
Zatwierdzone cele potwierdzają zaangażowanie firmy Zyxel w działania na rzecz klimatu, dostosowując jej ścieżkę redukcji emisji do celu 1,5°C określonego w Porozumieniu Paryskim.
2025-08-06, 08:53

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosił, że cele Grupy Zyxel w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) zostały oficjalnie zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Zatwierdzenie to potwierdza, że ścieżka dekarbonizacji Zyxel jest zgodna z celem 1,5°C Porozumienia Paryskiego. Wzmacnia to zaangażowanie Zyxel w działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska.

Zatwierdzone cele Zyxel obejmują:

  • Cele krótkoterminowe: Zmniejszenie bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 i Zakresu 2 o 42% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2021 oraz zmniejszenie bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych Zakresu 3 o 58,8% do 2034 r. w stosunku do roku bazowego 2023.
  • Cele długoterminowe: Zmniejszenie bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 i Zakresu 2 o 90% do 2050 r. w stosunku do roku bazowego 2021 oraz zmniejszenie bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych Zakresu 3 o 90% do 2050 r. w stosunku do roku bazowego 2023.

Aby osiągnąć te cele, Zyxel uruchomił kompleksową strategię transformacji niskoemisyjnej. Kluczowe inicjatywy obejmują instalację systemów energii słonecznej w celu zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej, wdrożenie cyfrowej platformy zarządzania emisjami dwutlenku węgla w celu śledzenia danych dotyczących emisji i zarządzania nimi oraz wymianę przestarzałego sprzętu na wysokowydajne technologie produkcyjne w celu zwiększenia efektywności energetycznej i operacyjnej.

Logo Zyxel Networks w lewym górnym rogu. Po prawej stronie, na tle jeziora otoczonego lasem, biały okrąg z czterema falami, a obok niego tekst: 'SCIENCE BASED TARGETS' i pod spodem 'DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION'.

Ponadto Zyxel aktywnie angażuje swój łańcuch dostaw w redukcję emisji. Dzięki ekologicznym praktykom zakupowym, zarządzaniu śladem węglowym produktów i współpracy z dostawcami, Zyxel buduje odporny, niskoemisyjny łańcuch wartości we współpracy z globalnymi klientami i interesariuszami. Napędza wspólne dążenie do osiągnięcia zerowej emisji netto w przyszłości.

Aby jeszcze bardziej wzmocnić wpływ, Zyxel kontynuuje optymalizację projektowania produktów poprzez integrację innowacji niskoemisyjnych i zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Wysiłki obejmują poprawę efektywności energetycznej produktów, wydłużenie ich żywotności i zwiększenie wykorzystania materiałów nadających się do recyklingu w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia. Zyxel postępuje również zgodnie z ramami TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), aby regularnie oceniać zagrożenia i możliwości związane z klimatem oraz zapewnić przejrzystość w ujawnianiu danych dotyczących emisji i postępów w realizacji zobowiązań do zerowej emisji netto.

Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Zyxel w zrównoważony rozwój można znaleźć na stronie: https://www.zyxel.com/global/en/sustainability.

