Konfiguracja urządzeń Zyxel oraz inne wyzwania dotyczące dyrektywy NIS2

Czym jest NIS2?

NIS2 (Network and Information Security 2) to unijna dyrektywa stworzona w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa i zbudowania spójniejszych ram bezpieczeństwa cyfrowego w całej UE. Jej cele to: zwiększenie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w sektorach o kluczowym znaczeniu, wzmocnienie zarządzania ryzykiem, poprawa zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa, objęcie większej liczby sektorów i podmiotów kluczowych lub ważnych dla funkcjonowania państwa i gospodarki, wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz nałożenie większej odpowiedzialności na zarządy firm za zgodność z przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.

Państwa członkowskie UE, w tym Polska, miały czas do 17 października 2024 roku na wdrożenie przepisów NIS2 do swoich krajowych porządków prawnych. Jednak rzeczywistość jest nieco inna.

Problemy przy wdrażaniu NIS2

Nadal nie mamy nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wdrożyłaby w Polsce wymagania dyrektywy NIS2 - mówił podczas majowego webinaru Aleksander Styś, VAR Account Manager, Zyxel Networks Polska (będzie ona dopiero w 2025 roku). - To ważne, bo każda dyrektywa unijna, w przeciwieństwie do rozporządzeń (które działają bezpośrednio), potrzebuje krajowej ustawy, żeby jej wymagania faktycznie zaczęły obowiązywać w naszym kraju. Bez tej ustawy, jesteśmy w pewnym zawieszeniu.

Chociaż wciąż czekamy na ostateczną wersję ustawy, pracujemy już na skonsolidowanym tekście projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - dodał biorący udział w spotkaniu Krzysztof Kowalski, inspektor ochrony danych, Kowalski ORG. - To jest istotna zmiana, ponieważ ten projekt szczegółowo opisuje obowiązki, jakie spadną na podmioty kluczowe i ważne po wejściu w życie nowych regulacji.

Zyxel wskazuje na szereg problemów dla administratorów IT oraz firm: brak czasu i zasobów na czytanie ustaw, złożoność procesu audytu, presja czasu oraz ryzyko (IT wdraża zalecenia bez pełnego zrozumienia i weryfikacji ustaleń audytowych lub planu zarządzania ryzykiem).

Propozycje rozwiązań problemów

Jako jeden z kroków na drodze rozwiązania Krzysztof Kowalski wskazał na jasny podział odpowiedzialności. Audytem i analizą ryzyka powinni zajmować się specjaliści do spraw bezpieczeństwa lub audytorzy. Wdrożeniem zaleceń z kolei dział IT oraz administratorzy sieci.

Innym krokiem jest stosowanie razem uznanych norm międzynarodowych. Choć mogą one budzić obawy klientów, dają jasny i praktyczny opis zadań, pomagając przełożyć wymagania na konkretne działania techniczne. Dodatkowo możliwe jest selektywne podejście. Pokazuje to jeden z omawianych przykładów wdrożeń urządzeń Zyxel (w szpitalu wojewódzkim), gdzie skupiono się tylko na segmentacji sieci według ISO 27002 (a nie na całym wdrażaniu tej normy).

Cała ta dyrektywa i nasza ustawa stawiają na mądre podejście – oparte na ryzyku. Chodzi o to, by dobierać środki bezpieczeństwa adekwatnie do tego, co realnie zagraża, a nie tylko odhaczać punkty na jakiejś abstrakcyjnej liście - powiedział Aleksander Styś.

Inne rozwiązanie Zyxel, które zostało pomyślnie wdrożone, to Nebula Control Center w urzędzie miejskim dla zarządzania aktualizacjami (zgodnie z projektem ustawy wdrażającej NIS2).

Urząd miejski ma rozproszoną infrastrukturę sieciową w kilku lokalizacjach. Musi wdrożyć efektywny i udokumentowany proces regularnych aktualizacji firmware'u tych urządzeń, aby zminimalizować ryzyko wykorzystania znanych luk. Ręczne sprawdzanie i instalowanie aktualizacji jest czasochłonne i podatne na błędy - tłumaczył Aleksander Styś. - Wszystkie urządzenia Zyxel w urzędzie są podłączone do chmury Nebula. Administrator widzi status ich oraz wersji ich oprogramowania w jednym miejscu. Nebula sama monitoruje dostępność nowych wersji firmware’u. A co najważniejsze, pozwala zaplanować proces aktualizacji.

Odpowiednie środki najważniejsze

Krzysztof Kowalski przypomniał też, że administrator musi umieć wykazać dlaczego wybrał takie, a nie inne zabezpieczenia (podstawą jest przeprowadzona analiza ryzyka). Przeglądając decyzje prezesa UODO, widzimy powtarzający się schemat. Kary administracyjne są często nakładane nie tylko za sam fakt naruszenia ochrony danych, ale przede wszystkim za brak wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo adekwatne do ryzyka - wyjaśnił. - Wiele decyzji punktuje brak regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności tych środków, brak analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem czy brak weryfikacji podmiotów przetwarzających.

Aleksander Styś zwrócił z kolei uwagę, że ogólne zasady i wymagania prawne należy przełożyć na konkretne działania konfiguracyjne - zgodnie z najlepszymi praktykami - w infrastrukturze sieciowej - w tym na urządzeniach Zyxel. Zacząć trzeba od minimalnych środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, które wymienia wymienia art. 21, ust. 2 NIS2:

polityka analizy ryzyka i bezpieczeństwa systemów informatycznych,

obsługa incydentów,

ciągłość działania,

bezpieczeństwo łańcucha dostaw,

bezpieczeństwo w nabywaniu, rozwoju, utrzymaniu,

ocena skuteczności środków,

cyberhigiena i szkolenia,

kryptografia i szyfrowanie,

bezpieczeństwo zasobów ludzkich / kontrola dostępu,

stosowanie MFA.

Urządzenia oraz platformy Zyxel oferują szereg rozwiązań, z których można tu korzystać. Na przykład Zyxel CNM SecuReporter - usługa analityczna i raportowa dla linii produktów ZyWALL i Nebula. Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji Zyxel zgodnie z NIS2 lub audytu czy analizy ryzyka, skontaktuj się z nami lub naszymi autoryzowanymi partnerami. Nie zostawiamy Was samych z tym wyzwaniem - mówią Aleksander Styś oraz Aleksander Turski, Sales Engineer, Zyxel Networks Polska.





