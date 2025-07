Zyxel Networks liderem globalnego sektora sieciowego SMB we wdrażaniu Secure by Design

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych i opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, przedstawił swoje postępy w realizacji zobowiązania Secure by Design. Inicjatywa Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury (CISA) zachęca producentów na całym świecie do integrowania bezpieczeństwa już od początkowej fazy projektowania, promując tym samym przejrzystość i tworzenie produktów, które są domyślnie bezpieczne.

Jako jeden z pierwszych w branży zwolenników inicjatywy CISA Secure by Design, Zyxel Group była nie tylko pierwszą firmą z Tajwanu, która wzięła w niej udział. Była także jedną z pierwszych na globalnym rynku sieciowym SMB, co podkreśla jej wiodącą pozycję w proaktywnych działaniach na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Od tamtego czasu marka Zyxel Networks metodycznie pracowała nad wdrożeniem celów CISA Secure by Design w całym portfolio produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym:

Uwierzytelnienia wieloskładnikowego (MFA): Wszystkie urządzenia zarządzane w chmurze Nebula , w tym zapory sieciowe, routery , przełączniki i punkty dostępowe , obsługują MFA . Firma Zyxel Networks stała się pierwszym na świecie dostawcą oferującym MFA dla dostępu bezprzewodowego za pośrednictwem funkcji Secure WiFi . Umożliwia administratorom egzekwowanie bezpiecznego dostępu dla zdalnych użytkowników punktów dostępowych. W przypadku zapór sieciowych MFA jest również włączone zarówno dla logowania administracyjnego, jak i zdalnych użytkowników VPN , przy użyciu weryfikacji e-mailowej lub integracji z kontami Microsoft i Google.

Wszystkie urządzenia zarządzane w chmurze obsługują MFA pierwszym na świecie dostawcą oferującym MFA dla dostępu bezprzewodowego za pośrednictwem funkcji egzekwowanie bezpiecznego dostępu zapór sieciowych MFA jest również włączone zarówno dla logowania administracyjnego, jak i zdalnych użytkowników VPN Eliminacji domyślnych haseł: Urządzenia dostarczane z fabryki są wstępnie wyposażone w losowe, unikatowe hasła, które należy zmienić podczas konfiguracji (zapewnia to lepsze bezpieczeństwo od razu po wyjęciu z pudełka). W przypadku sieci zarządzanych przez platformę chmurową Nebula użytkownicy są zobowiązani do utworzenia silnych haseł przy pierwszym logowaniu .

użytkownicy są zobowiązani do utworzenia silnych haseł przy pierwszym logowaniu Redukcji całych klas podatności na ataki: Przyjęto solidne praktyki bezpiecznego kodowania i rozwoju , w tym przestrzeganie OWASP Top 10 , korzystanie ze statycznego kodu i narzędzi do analizy firmware’u (m.in. Checkmarx ) oraz zaawansowanych technik (np. zautomatyzowanych testów kombinatorycznych ( ACTS ). Zyxel Networks współpracuje również z niezależnymi firmami zewnętrznymi przeprowadzającymi testy penetracyjne , aby ograniczyć “ślepe punkty” w procesie rozwoju produktów.

solidne praktyki bezpiecznego kodowania i rozwoju OWASP Top 10 Checkmarx ACTS firmami zewnętrznymi przeprowadzającymi testy penetracyjne Zapewnienia terminowych poprawek zabezpieczeń: Rekord Zyxel Group w zakresie terminowego łatania luk w zabezpieczeniach jest wzmocniony przez przez pełnioną funkcję CVE Numbering Authority (CNA) (od 2021 roku) . W ciągu ostatnich 5 lat średni czas naprawy (MTTR) firmy pozostawał zgodny ze standardami branżowymi . Odzwierciedla ciągłe inwestycje w szybkie, skoordynowane mechanizmy reagowania .

(od 2021 roku) czas naprawy (MTTR) zgodny ze standardami branżowymi szybkie, skoordynowane mechanizmy reagowania Ustanowienia polityki ujawniania luk w zabezpieczeniach (VDP) i przejrzystości w zgłaszaniu luk: Grupa Zyxel wdrożyła kompleksową politykę VDP z jasnymi wytycznymi i publicznie dostępnymi kanałami raportowania. Przejrzystość w raportowaniu i ujawnianiu informacji zapewniła jej najwyższy poziom akceptacji CNA , który do tej pory nie ma sobie równych wśród innych marek sieciowych dla średnich i małych firm.

VDP Przejrzystość w raportowaniu i ujawnianiu informacji CNA nie ma sobie równych Zwiększonego gromadzenia dowodów włamań: Wszystkie produkty Zyxel Networks Nebula zarządzane w chmurze zapewniają teraz od 7 do 30 dni szczegółowych logów sieciowych . Informacje na temat bezpieczeństwa są dostarczane za pośrednictwem SecuReporter , opartej na chmurze platformy analitycznej, która oferuje scentralizowany widok aktywności sieciowej i zagrożeń. W przypadku zapór sieciowych i routerów bezpieczeństwa , dzienniki dostępu i operacyjne są przechowywane przez okres do 12 miesięcy . Umożliwia to kompleksowe audyty i reagowanie na incydenty .

Wierzymy, że bezpieczeństwo musi być wbudowane, a nie przykręcane - powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager, Zyxel Networks Polska. - Nasze zaangażowanie w Secure by Design pomaga nam chronić naszych klientów i partnerów w szybko zmieniającym się krajobrazie zagrożeń. Przyczynia się do zdrowszego ekosystemu IT, a przejrzystość w raportowaniu luk w zabezpieczeniach jest znakiem rozpoznawczym odpowiedzialnej, nowoczesnej praktyki bezpieczeństwa. Nasze podejście opiera się na otwartości, uczciwości i długoterminowym zaufaniu, co jest w pełni zgodne z wizją CISA i, co ważniejsze, oczekiwaniami naszych klientów.

Więcej informacji na temat portfolio produktów Zyxel Networks, które uwzględniają zasady Secure by Design, można znaleźć na stronie www.zyxel.com.