Zyxel Networks Polska partnerem Forum Administratorów Novum Bank. Wzięli udział w kolejnej konferencji

Na stronie wydarzenia można przeczytać, że Forum Administratorów Novum Bank ma ugruntowaną pozycję i co roku gromadzi szerokie grono przedstawicieli Banków Spółdzielczych. Oferuje platformę do wymiany doświadczeń, dyskusji o trendach i wyzwaniach sektora finansowego, a także prezentacji najnowszych rozwiązań technologicznych.

Pierwsze Forum odbyło się w 2007 roku w Strykowie. Obecnie, w dniach 5-6 czerwca, miało miejsce już XIV. Forum. Tym razem miejscem spotkania był Hotel Primavera w Jastrzębiej Górze. Tematyka spotkań dotyczyła cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, a także najnowszych rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego.

Polski zespół Zyxel Networks wystawił w tym roku stoisko, na którym prezentował gościom najnowsze produkty, w tym punkt dostępowy NWA130BE czy firewall serii USG FLEX H (zapory Zyxel są często wykorzystywane w bankach) Prezentowany był również film case study z wdrożenia bezpiecznej sieci w PSB Mrówka w Wieluniu.

Po zakończeniu konferencji Elżbieta Dobrońska, kierownik działu marketingu w NOVUM, podziękowała reprezentującym Zyxel Networks Polska podczas konferencji Aleksandrowi Turskiemu oraz Maciejowi Hukowskiemu. Dziękuję za Waszą obecność, zaangażowanie i świetną energię, którą wnieśliście do strefy partnerów. Do zobaczenia przy kolejnej okazji – z Wami każde wydarzenie zyskuje na wartości - napisała na platformie LinkedIn. W poście skierowanym do wszystkich tegorocznych prelegentów i partnerów, opublikowanym 18 czerwca, napisała natomiast: Bo #FANB2025 to nie tylko konferencja. To przestrzeń do rozmowy, współpracy i działania. To miejsce, gdzie eksperci, liderzy i partnerzy naprawdę spotykają się – nie tylko na scenie, ale i za kulisami. Dziękuję Wam, że byliście z nami. Za wiedzę, za relacje, za wspólną drogę. Za to, że technologia zyskuje sens, kiedy stoi za nią człowiek.

Zyxel Networks Polska również wielokrotnie wyraził zadowolenie z bycia członkiem i partnerem wydarzenia. Polski zespół ma nadzieję dalszej współpracy z NOVUM przy kolejnych forach.