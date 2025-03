Grupa Zyxel uznana przez Global S&P za jednego z 5% liderów światowych zrównoważonego rozwoju

Zyxel Networks, lider w dostarczaniu bezpiecznych, opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań sieciowych w chmurze, ogłosił, że Zyxel Group po raz kolejny wyróżniła się w rankingu S&P Global Sustainability Yearbook 2025. Wyróżniając się wśród ponad 7 690 firm na całym świecie, Zyxel Group zdobyła miejsce w 5% najlepszych firm z branży sprzętu komunikacyjnego, pokazując swoje silne zaangażowanie w zrównoważone praktyki.

Najnowsze świadectwo zaangażowania Zyxel Group

S&P Global Sustainability Yearbook ocenia firmy na podstawie ich wyników Corporate Sustainability Assessment (CSA), który jest tym samym punktem odniesienia, który jest wykorzystywany w Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). W tym roku wyróżniono łącznie 780 firm z 62 branż, co odzwierciedla rygorystyczne standardy wymagane do włączenia do rankingu. Spośród 54 firm ocenianych w sektorze sprzętu komunikacyjnego, tylko 5 zostało wybranych do wyróżnienia, w tym Zyxel, Cisco i Ericsson.

Włączenie Zyxel Group do S&P Global Sustainability Yearbook jest najnowszym świadectwem jej wieloletniego zaangażowania w doskonałość ESG. Uznanie to opiera się na serii prestiżowych nagród i ratingów, które Zyxel otrzymał w 2024 r., w tym potrójne wyróżnienia od Taiwan Corporate Sustainability Awards (TCSA), uznanie za jedno ze 100 najlepszych przedsiębiorstw w zakresie konkurencyjności węglowej przez 3 kolejne lata, ocenę A od MSCI ESG Rating, ocenę na poziomie zarządzania B od Carbon Disclosure Project (CDP) oraz Srebrny Medal od EcoVadis. Osiągnięcia te podkreślają pozycję Zyxel Group wiodącą w zakresie zrównoważonego rozwoju i jej ciągłe wysiłki na rzecz wyznaczania standardów branżowych.

Zyxel Group i zrównoważony rozwój

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wymaga wspólnych działań w różnych branżach i łańcuchach dostaw. Zdając sobie z tego sprawę, Zyxel Group aktywnie przyczynia się do szerszego globalnego ruchu na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizując ambitne cele redukcji emisji dwutlenku węgla. Firma dąży do zmniejszenia emisji o 50% do 2030 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., zgodnie z inicjatywą Science Based Targets (SBTi). Ponadto Zyxel Group dąży do zrównoważonego rozwoju w całym swoim łańcuchu dostaw poprzez inicjatywy takie jak "Zero Carbon Academy", która pomaga dostawcom poprawić zarządzanie emisjami dwutlenku węgla i opracowywać produkty niskoemisyjne.

Ciągłe włączanie Group do S&P Global Sustainability Yearbook podkreśla jej wiodącą pozycję w zakresie zrównoważonych praktyk biznesowych. Firma pozostaje zaangażowana w zapewnianie znaczącego i trwałego wpływu na środowisko i społeczeństwo poprzez inicjatywy, które przynoszą korzyści społecznościom na całym świecie i przyczyniają się do realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju.