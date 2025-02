Zyxel Networks mianuje Kena Tsai nowym prezesem

Wprowadzi Zyxel Networks w nową erę

Od czasu wydzielenia z Zyxel Communications w 2019 roku, Zyxel Networks koncentruje się na rynku sieci dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Z powodzeniem buduje silną pozycję rynkową dzięki platformie zarządzania w chmurze Nebula oraz rozwiązaniom bezpieczeństwa sieci. Oczekuje się, że przywództwo Kena Tsai przyniesie przyszłościowe strategie i spostrzeżenia rynkowe, które napędzą dynamikę wzrostu firmy na rynkach globalnych.

Ken Tsai - zaangażowany w rozwój

Zyxel Networks od samego początku angażuje się w dostarczanie wyjątkowych rozwiązań sieciowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział Tsai. - Dzięki platformie do zarządzania chmurą Nebula oraz rozwiązaniom zabezpieczającym z powodzeniem wyróżniliśmy się silną wewnętrzną siłą badawczo-rozwojową na rynkach międzynarodowych i stworzyliśmy solidny model biznesowy. Opierając się na tym sukcesie, jesteśmy pewni naszej dalszej drogi. Czuję wielką odpowiedzialność i w pełni poświęcę się prowadzeniu Zyxel Networks w dalszym rozwoju i innowacjach.

Ken Tsai ma 19-letnie doświadczenie w Zyxel Group. Zajmował kluczowe stanowiska w różnych strategicznych jednostkach operacyjnych i zarządzających produktami, w tym w strategicznej jednostce biznesowej Gateway, Centrum Zarządzania, Korporacyjnym Dziale Usług HR i Centrum Wsparcia Biznesu.

Jego rozległa wiedza w zakresie zarządzania marką, rozwoju rynku i doświadczeń klientów - zdobyta na stanowiskach w globalnej centrali i kilkuletniej ekspatriacji na rynki europejskie - pozycjonuje go jako sprawdzonego lidera zdolnego do kierowania zespołami międzywydziałowymi i międzykulturowymi w celu osiągnięcia celów biznesowych. To doświadczenie położy solidne fundamenty pod przyszły rozwój Zyxel Networks.

Pomaganie małym i średnim firmom w pokonywaniu wyzwań

Powszechne wyzwania stojące obecnie przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie obejmują presję regulacyjną, ograniczone zasoby i trudności rekrutacyjne. Wymagają bardziej wydajnych praktyk operacyjnych i alokacji zasobów. Nasilające się ataki na bezpieczeństwo również podkreślają pilną potrzebę bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań.

Rozwiązanie do zarządzania w chmurze Nebula firmy Zyxel Networks zostało zaprojektowane specjalnie w celu rozwiązania tych problemów. Jest to wykonywane przez integrację urządzeń przewodowych, bezprzewodowych i zabezpieczających za pośrednictwem jednej platformy, która wykorzystuje zarządzanie chmurą i sztuczną inteligencję do monitorowania analitycznego. Takie podejście upraszcza procesy zarządzania, jednocześnie zmniejszając ryzyko związane z cyberzagrożeniami. Ogranicza tym samym obciążenie małych i średnich firm.

Zyxel Networks podkreśla, że bogate doświadczenie Tsai we współpracy międzyfunkcyjnej i zaufanie zespołu ułatwią głębszą integrację w firmie. Zwiększą jej zdolność do wykorzystywania możliwości na szybko zmieniającym się rynku. Pozwolą wreszcie firmie na dalsze dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które spełniają wymagania klientów, jednocześnie wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa w pokonywaniu wyzwań i napędzaniu rozwoju biznesu.