Zyxel Networks koncentruje się na rozwoju sieci w chmurze i uruchamia przełomowy program partnerski

Nacisk na wspieranie partnerów w rozwoju i pozycjonowaniu się jako firmy zajmujące się sieciami w chmurze

Nowy program będzie opierał się na mocnych stronach produktów Zyxel Networks i unikatowej platformie zarządzania chmurą - Nebula. Ma on zachęcać wszystkich partnerów do rozwijania usług zarządzanych i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb klientów.

Nowy program partnerski podkreśla zaangażowanie Zyxel Networks w rozwój sieci w chmurze i wspieranie ambicji rozwojowych wszystkich naszych partnerów - powiedział Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager Zyxel Networks Polska. To ważny kamień milowy w rozwoju naszej strategii kanałowej, który zapewni naszym partnerom nagrodę za skupienie się na Zyxel Networks i budowanie biznesu wokół naszych produktów.

Nasze rozwiązania oferują wysoki poziom wydajności, użyteczności, skalowalności i trwałości. Nowy program kanałowy zapewnia elastyczność i wsparcie, których partnerzy potrzebują, aby sprostać zmieniającym się potrzebom swoich klientów. Zapewnia im narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i inne zasoby, z których mogą korzystać, aby pomóc klientom w uzyskaniu dostępu do bardziej innowacyjnych sposobów zarządzania i obsługi sieci. Odzwierciedla sposób, w jaki partnerzy i klienci chcą dziś pracować, docenia ich zaangażowanie i lojalność wobec Zyxel Networks oraz demonstruje stuprocentowe zaufanie, jakie mamy do naszej strategii sieci w chmurze.

Co zapewnia nowy program partnerski?

Wielu partnerów korzysta już z platformy zarządzania chmurą Nebula jako podstawy swojej oferty usług zarządzanych. Nowy program zachęci jeszcze więcej z nich do pomyślnego przejścia na tę platformę.

Niezależnie od tego, gdzie znajdują się na swojej drodze biznesowej i na jakim rynku się koncentrują, Zyxel Networks zapewnia partnerom wsparcie i zachęty, których potrzebują. Program sprawia, że bycie partnerem Zyxel Networks w chmurze jest jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Partnerzy odblokowują bowiem więcej korzyści wraz ze wzrostem liczby zarządzanych urządzeń Zyxel Networks.

Budując bazę klientów usług zarządzanych, partnerzy będą również zwiększać sprzedaż punktów dostępowych WiFi, urządzeń firewall i przełączników Zyxel Networks - powiedział Norbert Ogłoziński. Będą zwiększać sprzedaż swoich produktów wraz z przychodami z usług i zarabiać dobre marże na każdym sprzedanym rozwiązaniu Zyxel Networks.

Nowy program zapewnia partnerom korzyści w postaci rabatów na szerszą gamę produktów, jednocześnie zachęcając tych sprzedawców, którzy mają większą liczbę zainstalowanych urządzeń Nebula.

Nowe reguły. Co się zmienia?

Wszyscy obecni partnerzy Zyxel Networks w całej Europie zostaną przeniesieni do nowego programu począwszy od tego miesiąca i otrzymają 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych kryteriów programu. Da im to dużo czasu na współpracę z lokalnymi zespołami w celu zapewnienia długoterminowych korzyści.

Specjalistyczne akredytacje partnerskie - dla partnerów MSP oraz dla sektorów edukacji i hotelarstwa - będą nadal obowiązywać i będą dostępne. Program EliteTech, do którego może zakwalifikować się indywidualny personel techniczny, również pozostaje w mocy.

Licencja multi-tenant

Oprócz tego, że urządzenia Nebula zostały zaprojektowane do zarządzania w chmurze i zapewniają funkcje klasy korporacyjnej, wydajność i niezawodność w cenach dla małych i średnich firm, można je również instalować i konfigurować zdalnie. Zyxel Networks oferuje dostawcom MSP licencję multi-tenant dla Nebula. Pozwala na zdalne zarządzanie wieloma lokalizacjami klientów i dowolną liczbą urządzeń. Będą one również dostępne w ramach nowego programu. Umożliwią partnerom zarządzanie klientami z własnego centrum operacyjnego lub z dowolnej innej lokalizacji.

Pay-As-You-Go

Partnerzy, którzy zakwalifikują się do dwóch najwyższych poziomów nowego programu - Prime i Elite - będą mieli dostęp do nowej opcji Pay-As-You-Go (PAYG) dla licencji subskrypcji Nebula, która pozwoli im elastycznie zwiększać i zmniejszać liczbę używanych urządzeń, płacąc tylko za liczbę aktywnych w danym miesiącu.

Opcja PAYG dla partnerów Prime i Elite została wprowadzona w odpowiedzi na opinie partnerów. Partnerzy korzystający z tej opcji powinni mieć szybko rosnącą bazę klientów lub takich, którzy muszą spełnić wymagania dotyczące wydarzeń, budowy lub innych dużych projektów. Ten element nowego programu został pomyślnie przetestowany z wieloma partnerami w 2024 roku.

